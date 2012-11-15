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۲۵ آبان ۱۳۹۱، ۱۰:۳۹

لیگ برتر والیبال؛

والیبالیست‌های میزان‌خراسان تیم نوین‌کشاورز تهران را با شکست بدرقه کردند

والیبالیست‌های میزان‌خراسان تیم نوین‌کشاورز تهران را با شکست بدرقه کردند

مشهد- خبرگزاری مهر: تیم والیبال میزان خراسان در هفته ششم رقابتهای لیگ برتر، نوین کشاورز را شکست داد و به جمع بالا نشینان جدول پیوست.

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقه دو تیم والیبال موسسه مالی اعتباری خراسان و نوین کشاورز، چهارشنبه شب در خانه والیبال مشهد با نتیجه 3 بر 1 به سود میزبان خاتمه یافت تا شاگردان جبارقوچان‌نژاد با 11 امتیاز به چهارمین پیروزی خود دست یابند.

تیم میزان که در سال جدید به جوانگرایی دست زده است، تاکنون نتایج خوبی با جوانان جویای نام خود گرفته است.

بر پایه این خبر، تیم میزان که در رده ششم جدول قرار داشت با این برد، چند پله صعود کرد تا با روحیه بهتری به مصاف تیم پر مهره کاله آمل برود.

گفتنی است، تیم والیبال میزان خراسان گیم‌های اول، دوم و چهارم این دیدار را با نتایج 25 بر 22، 25 بر 16 و 26 بر 24 به سود خود پایان داد و تنها گیم سوم با نتیجه 25 بر 21 به سود نوین کشاورز پایان یافت.

کد مطلب 1744263

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