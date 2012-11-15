به گزارش خبرگزاری مهر، موسی سوری اظهار داشت: عملیات نصب نخستین سکوی فاز 12 به عنوان بزرگ‌ترین فاز پارس جنوبی با موفقیت به دست متخصصان ایرانی در آب‌های خلیج فارس انجام شد. این سکو با سه هزار و 300 تن وزن، چهار هزار و 410 متر مربع مساحت دارد.

این مسئول اضافه کرد: همچنین این سکو شامل دو جکت سه پایه به همراه شمع‌ها به وزن یک‌هزار و 700 تن، دو پل ارتباطی به وزن 369 تن، یک عرشه میانی به وزن 106 تن و یک مشعل و سکوی آن به وزن 185 تن است.

سوری یادآورشد: این سکو دومین سکوی نصب شده در یک ماه گذشته است و تلاش می‌شود تاسیسات فراساحلی دیگر طرح‌ها نیز بر اساس اهداف زمان‌بندی تعیین شده ساخته و نصب شود.

مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس با اشاره به برنامه فشرده توسعه بخش فراساحل فازهای در دست ساخت پارس جنوبی، بر اهمیت و اولویت شتاب بخشی در بخش دریایی فازها تاکید کرد.

سوری گفت: در طرح توسعه فاز 12 پارس جنوبی ساخت و نصب سه سکوی اصلی و یک سکوی اقماری پیش‌بینی شده که نخستین سکوی اصلی آن اکنون توسط شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران ساخته و نصب شده است.

سکوهای دوم و سوم فاز 12 طرح توسعه میدان گازی پارس جنوبی نیز در یارد خرمشهر در دست ساخت است و بر اساس برنامه تعریف شده به فاصله کوتاه پس از نصب سکوی اول، آماده انتقال و نصب می‌شوند.

طرح توسعه فاز 12 میدان پارس جنوبی با هدف تولید 75 میلیون متر مکعب گاز غنی برای تحویل به شبکه سراسری، تولید 120 هزار بشکه میعانات گازی و 750 تن گوگرد در روز دراین فاز پیش بینی شده است.