البرز بالاخره صاحب آنتن محلی شد/ از تمبر یادبود تا خاطرات روز بارانی

به گزارش خبرنگار مهر، استان البرز با جمعیتی قریب به سه میلیون نفر دارای طبیعتی بکر و زیبا و جغرافیای گسترده و چهار فصل است که از دامنه های البرز تا چند قدمی پایتخت کشیده شده است.

وجود اقوام و فرهنگ های گوناگون در این استان ویژگی خاصی را به آن بخشیده که در کمتر نقطه ای از کشور مشابه آن وجود دارد ، گویش ها و آداب و رسوم گوناگون مردمانی از ترک، لر، کرد، گیلک، مازنی، از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب کشور البرز را به سرزمینی با نام ایران کوچک بدل کرده است.

تفاهم و تعامل رمز همدلی مردمان سخت کوش و با غیرت این استان است که همواره با حضور خود در صحنه های حساس و تاریخی کشور موجب ثبت لحظات ماندگاری شده اند و همدلی و وحدت را به تصویر کشیدند.

این مهم در حالی در برهه های گوناگون تقویم ملی و مذهبی ما روی داده است، که تاکنون به دلیل عدم بهره مندی از آنتن ملی و صداو سیمای استانی آن گونه که باید تصاویر حضور مردمی البرز به تصویر کشیده نشده است و هم اکنون با راه اندازی صدا و سیمای مرکز البرز و به روی آنتن رفتن رویدادی این منطقه به نظر می رسد فرصت مغتنمی فراهم شده تا این خلا بزرگ پر شود و از این پس بتوان در رویدادهای گوناگون از طریق شبکه استانی ضمن اطلاع رسانی مناسب صحنه هایی از شور و شعور و حضور مردم را نیز در صحنه نظیر آنچه در انتخابات ها و راهپیمایی ها بوده است، به تصویر کشید.

از سوی دیگر البرز با بهره مندی از باغات و زمین های کشاورزی فراوان تولید بخش عمده ای از نیازهای کشوررا بر عهده دارد که با راه اندازی صدا و سیمای مرکز استان می توان با معرفی محصولات خاص این منطقه و نیز ترغیب کشاورزان و جوانان به فعالیت در این بخش زمینه توسعه بیش از پیش باغداری و کشاورزی را در منطقه فراهم کرد.

عشایر غیور و ساده زیست البرز هم از دیگر قشرهایی هستند که اگرچه دوربین صدا و سیما گه گاهی به سراغشان رفته اما بی شک سیمای استانی به طور ویژه معرفی و سبک زندگی، زمان های کوچ و معرفی آداب و رسوم این قشر خواهد پرداخت.

بهره مندی از چندین دانشگاه بزرگ و مراکز مهم پژوهشی تحقیقاتی ملی در البرز ویژگی خاصی به این نقطه بخشیده است و گاه شاهد انتشار موفقیت های علمی دانشمندان و محققان کشور از همین مراکز هستیم که موجبات خوشحالی مردم را فراهم کرده است و نوید توسعه دانش بومی و تولید علم را در کشور عزیزمان به دنبال داشته است.

بی شک صدا و سیمای استانی می تواند بیش از گذشته با محور قرار دادن شعار سال که همان سال تولید ملی حمایت از کار و سرمایه ایرانی است به سراغ مراکز پژوهشی و صنعتی استان را برود و آنچه از تلاش و همت محققان در این مراکز به ثمر نشسته است را برای مردم به تصویر بکشد.

استقرار بیش از چند هزار صنایع کوچک و بزرگ و بخش های تولیدی و خدماتی در محدوده جغرافیای استان البرز از دیگر ویژگی های خاص این استان است که آن را به یکی از قطب های تولیدی صنعتی کشور تبدیل کرده است و ترغیب فعالان این عرصه به تولید و صادرات محصول، معرفی کارآفرینان موفق بی شک توسعه و رونق اشتغال و افزایش تولید و صادرات را در این استان نوپا رغم خواهد زد.

استان البرز در حالی دو سالگی خود را پشت سر می گذارد که بهره مندی از صدا و سیمای استانی از مصوبات سفر دولت به این استان و از مطالبات دیرین آن به شمار می رفته است.

نزدیکی به پایتخت اگر چه در ابعادی مختلفی موجب رونق برخی فعالیت ها نظیر صنعت در این استان شده اما تا پیش از استان شدن به دلیل تکثر جمعیت و کمبود اعتبار، سهم ناچیزی را روانه استان کرده که موجب عقب ماندن بسیاری از زیرساخت ها در طی سالیان متوالی و عدم توسعه به روز امکانات بوده است.

موضوعی که با استان شدن البرز نیز به یکباره قابل حل نیست و بی شک با همت عالی مسئولان و مشارکت مردم می توان آینده ای روشن را برای استان نوپای البرز متصور بود.

آینده ای که راه اندازی صدا و سیمای مرکز البرز و آغاز پخش برنامه های گوناگون بر روی آنتن محلی می تواند روند توسعه روزافزونش را شتاب بخشد.

البرز هنرمندان به نام و خوش ذوق بسیاری را در خود جای داده است که مدت ها منتظر فراهم شدن بستری برای ظهور و بروز توانمندی های خود بوده اند.

و اینک با راه اندازی صدا و سیمای استان انتظار می رود با فراهم شدن بستری برای جذب و بهره گیری از توان این هنرمندان بتوان شاهد حفظ استعدادهای این استان در محدود جغرافیایی خود استان بوده و از رفتن آن ها به سایر استان ها به ویژه پایتخت تا حدودی جلوگیری کرد تا بتوان از توان و هنر این قشر در همین استان و برای هم استانی هایشان بهره برد.

راه اندازی صدا وسیما در البرز اگرچه از خیلی سال های دور وعده داده شده بود اما بر همگان روشن است که صدا و سیمای استانی و بهره مندی از آنتن محلی نیازمند زیرساخت های فراوانی است که به یک باره نیز تامین نمی شود و نیازمند صرف زمان، تخصیص اعتبارات و بکارگیری نیروی انسانی متخصص است.

به هر روی با اهتمام جدی صدا و سیما و دولت به این موضوع سرانجام با همت مسئولان صدا و سیمای مرکز البرز و همکاری مدیران سابق وفعلی استان البرز با راه اندازی یک استودیو در محل ساختمان اداری صدا وسیمای مرکز البرز در جهانشهر پخش آزمایشی سیمای مرکز البرز آغاز شد.

و این مهم در یک روز دل انگیز پاییزی با بارش رحمت الهی در سراسر استان موجبات خرسندی قشرهای مختلقی از مردم و مسئولان را فراهم کرد.

همچنین در اقدامی ماندگار و فرهنگی به همت اداره کل پست البرز و صدا و سیمای مرکز استان تمبر یادبود افتتاح صدا و سیمای البرز نیز رونمایی شد.

پخش تصاویری از بخش های مختلف استان ، گفتگو با مردم در خصوص راه اندازی صدا و سیمای استانی و پخش تصاویر زنده از باران پاییزی استان و ویژه برنامه افتتاح پخش آزمایشی سیما استان برنامه های روز گذشته این شبکه را تشکیل می داد که با استقبال بی سابقه مردم روبرو شد.

مدیرکل صدا و سیمای مرکز البرز در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: به حول و قوه الهی و با همت همگانی مصوبه دولت در البرز اجرایی شد و شاهد راه اندازی پخش آزمایشی صدا و سیمای مرکز البرز هستیم.

ناصر صفار افزود: در حال حاضر صدا و سیمای مرکز البرز با امکاناتی در خور در فضای دیجیتال اماده شده است.

وی با اشاره به ظرفیت های فراوان این استان دربخش های گوناگون بار دیگر ضرورت بهره مندی از صدا وسیمای استانی را برشمرد و ابراز امیدواری کرد: در آینده ای نزدیک مدت زمان پخش برنامه از این شبکه به دوبرابر افزایش می یابد.

صفار در آستانه ماه مجرم از پخش آیین های ویژه این استان در این ماه از طریق سیمای استانی خبر داد و گفت: ویژه برنامه های خوبی متناسب با این ماه برای پخش از شبکه آماده خواهدشد.

وی همچنین از همراهی و همدلی و توجه ویژه دولت در اهتمام به راه اندازی صدا و سیمای استان البرز و همچنین تلاش ها و حمایت های سازمان صدا و سیما و مسئولان استان البرز قدردانی کرد.

معاونت سیمای صدا و سیمای مرکز البرز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حال حاضر از طریق گیرنده های دیجیتال و بر روی آنتن شبکه جام جم یک شهروندان می توانند بیننده برنامه های سیمای البرز باشند.

وی افزود: فعلا سه ساعت برنامه در کنداکتور پخش سیمای استانی جای داده شده است که به ترتیب یک ساعت برنامه حدود ساعت 11 و 30 دقیقه تا 12 و 30 دقیقه و دو ساعت برنامه نیز از ساعت 17 تا 19 تقدیم بینندگان می شود.

علی اصغرنائیجی بیان کرد: همه روزه در ساعت 18 بخش خبری استان نیز بر روی آنتن می رود.

وی یادآور شد: برنامه های زنده و تولیدی ، نمایش مستندهای ساخته شده در مرکز البرز و نیز بهره گیری از برنامه های تامینی بخش دیگری از برنامه های پخش آزمایشی صدا و سیمای مرکز البرز را تشکیل می دهند.

به هر روی پخش آزمایشی صدا و سیمای البرز نوید آینده ای خوب برای سرزمین رنگین کمان اقوام است که پس از مدت ها به مطالبه دیرین خود دست یافته است.

گزارش ازاعظم کریمی