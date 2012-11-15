فعالان قرآنی با عمل به تعالیم دینی موجب جذب جوانان به مسجد می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، جواد جعفری چهار شنبه شب در مراسم اختتامیه جشنواره قرآنی مدهامتان ویژه اعضای کانون های مساجد خراسان رضوی با بیان اینکه فعالان قرآنی در جامعه می توانند با توجه به تعالیم قرآنی الگو های موفق در جامعه باشند، اظهار داشت: توجه به مفاهیم دینی و عمل به دستورات الهی انسان را به نتیجه عالی می رساند.

وی با بیان حدیثی از پیامبر(ص) که می فرماید در روز قیامت حسب و نسب معنا ندارد چرا که تنها همرا انسان در روز قیامت اعمال آن است افزود: پس اطاعت بدون عمل در سعادتمندی انسان معنا ندارد.

وی با بیان اینکه خداوند متعال همنشین کسی است که همواره به یاد خدا باشد، گفت: اطاعت از تعالیم دینی و عمل به آن باعث سعادت انسان می شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی گفت: شما فعالان قرآن می توانید با اطاعت از تعالیم دینی و عمل به دستورات الهی در زمینه جذب جوانان و نوجوانان به قرآن و مسجد نقش به سزایی را در جامعه اسلامی ایفا کنید.

جعفری با بیان این مطلب که حضرت موسی(ع) خدمت خداوند عرضه داشت که خدایا نمی دانم تو از من دور هستی که با فریاد صدایت کنم یا نزدیک هستی که با تو نجوا کنم خداوند در جواب گفت من همنشین کسی هستم که به یاد من باشد، تصریح کرد: بهترین وسیله نجات انسان از منجلاب دنیوی یاد و نام خداست که می تواند با این وسیله به کمال معنویت برسد.

وی با تاکید بر دو موضوع اطاعت و عمل به دستورات دینی خطاب به مخاطبین در جلسه گفت: جوانان و نوجوانان انس گرفته با قرآن بهترین الگو برای هم سن و سالان خودشان هستند چرا که انس با قرآن انسان را نورانی می کند.