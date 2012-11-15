دانشگاه های غیردولتی سبب توقف اعزام دانشجو به خارج شدند

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر متکان صبح پنجشنبه در جشن برترین های دانشگاه غیردولتی شمال آمل اظهار داشت: هم اکنون ۳۴۴ دانشگاه و موسسه آموزش عالی غیر دولتی در سراسر کشور وجود دارد، که حدود ۳۳۰ هزار دانشجو در مقاطع مختلف تحصیلی در این دانشگاه های مشغول به تحصیل هستند.



وی افزود: دولت در سالهای گذشته برای توسعه فضاهای آموزش عالی در کشور سرمایه گذاری های زیادی کرده و از سرمایه گذاری ها و امکانات بخش خصوصی برای گسترش آموزش عالی حمایت می کند.



معاون اداری و مالی و توسعه منابع انسانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تصریح کرد: مجموعه حمایت ها و سرمایه گذاری های بخش های دولتی وخصوصی در کشور سبب شده تا حدود زیادی از اعزام دانشجو برای تحصیلات دانشگاهی به خارج از کشور جلوگیری شود.



متکان با بیان اینکه، بیشترین اعزام دانشجو ایرانی در دانشگاه های کشور مالزی است، ادامه داد: با بازدیدهای میدانی که از سوی مسئولان وزارت علوم در سالهای گذشته از دانشگاه های کشورهای آسیایی و اروپایی شده به گفته خود دانشجویان ایرانی، به لحاظ کمی و کیفی کمتر از دانشگاه های ایرانی است.



وی افزود: آنچه اکنون به عنوان اعزام دانشجو ایرانی به دانشگاه های خارج از کشور دیده می شود، در مقطع کارشناسی نیست و اولویت اصلی آنان در رشته های کارشناسی دانشگاه های داخل و درصد کمی برای تحصیل در دوره های کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه های خارج از کشور را انتخاب می کنند.



معاون اداری و مالی و توسعه منابع انسانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اضافه کرد: در کنار این موارد دانشگاه های پیام نور، آزاد اسلامی و علمی کاربردی، درصد زیادی از جذب دانشجویان کشور را به خود اختصاص دادند.



متکان، به ضعف عمده دانشگاه ها و موسسه های آموزش عالی اشاره کرد وافزود: کمی تعداد اعضای هیئت علمی قوی، کمبود فضاهای آموزشی، رفاهی و فرهنگی متاسفانه در بیشتر دانشگاهها و موسسه های آموزش عالی به عنوان یک نقص وجود دارد.



وی در تذکری در رابطه با حضور اعضای هیئت علمی در این موسسه های آموزشی گفت: متاسفانه دیده شده در برخی از موسسه های آموزش عالی غیر دولتی یک عضو هیئت علمی همزمان در دو یا سه موسسه و دانشگاه غیردولتی مشغول به کار بوده که برخلاف مقررات است.



وی خواستار توجه مسئولان دانشگاه ها و موسسه های آموزش عالی به موضوع مهم پژوهش و تحقیقات در حوزه های مختلف علمی در سطح این مراکز شد.