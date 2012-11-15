ظرفیت اصناف در محرم به کار گرفته شود

یونس نوبخت در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فرا رسیدن ماه محرم و ایام عزاداری حضرت اباعبدالله الحسین(ع) اظهار داشت: باید تمامی ادارات و مسئولان مربوطه به خصوص در حوزه فرهنگی و مذهبی اقدامات لازم را برای هرچه باشکوه تر برگزار شدن مراسمها انجام دهند.

وی افزود: در ماه محرم باید از تمامی ظرفیت اصناف، هیئات مذهبی و مردم بسیجی استفاده کرد.

این مسئول عنوان کرد: در حال حاضر در شهرستان بهارستان هیئتهای مذهبی فعالی وجود دارد که طی برای تامین نیازهای آنها به خصوص در حوزه تامین مواد غذایی برای نذری فرمانداری اهتمام ویژه ای دارد.

نوبخت ادامه داد: هیئتهای مذهبی می توانند با مراجعه به سازمان تبلیغات اسلامی در جریان اجرای برنامه ها و تامین نیازها قرار گیرند.