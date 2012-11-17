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۲۷ آبان ۱۳۹۱، ۱۳:۲۳

رسولی ن‍ژاد در گفتگو با مهر:

ورزش در سال جاری بودجه‌ای نگرفته است/ با کمبود اعتبار مواجه هستیم

ورزش در سال جاری بودجه‌ای نگرفته است/ با کمبود اعتبار مواجه هستیم

کرمانشاه – خبرگزاری مهر: معاون وزیر ورزش و جوانان گفت: هر ساله از سوی دولت بودجه ای برای بخش ورزش واریز می شد اما هم اکنون با گذشت هشت ماه از سال هیچ بودجه ای اختصاص نداده اند.

احمد رسولی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه وزارت ورش با کمبود اعتبار مواجه است، گفت: هم اکنون تعداد زیادی از رشته های و هیئات از وزارت ورزش و جوانان در خواست کمک کرده اند اما متاسفانه منابع مالی ما ضعیف است و تاکنون هیئت دولت ریالی هم به حساب وزارت ورزش واریز نکرده است.

وی افزود: هم اکنون ما پی گیر این مسئله هستیم و درصورتی که  هیئت دولت چون سنوات گذشته بودجه ای را به بخش ورزش اختصاص دهد ما آن را هزینه کرده و به رشته های مختلف ورزشی و هیئات ورزشی نیز کمک خواهیم کرد.

وی در خصوص مفاد نشست های که با کارگروه های مختلف در استان کرمانشاه داشت، گفت: بخشی از موارد مورد بررسی در این نشست ها مربوط به تخصیص منابع مالی و مطالبات بود و دیگر موارد مطرح شده مربوط به رفع نقایص و قوانین و مقررات ذکر شده در برخی از بخش نامه ها بود که نیاز به اصلاح دارد.

رسولی نژاد در خصوص نقش هیئت های ورزشی گفت: هیئات ورزشی نقش مهمی در پرورش افراد مستعد و توانمند در رشته های مختلف دارند و اعتقاد من این است که بار اصلی تیم های ملی بر دوش هیئات ورزشی استانی است، لذا باید آنها را تقویت کرد تا شاهد تیم های ملی قوی و نقش آفرین در سطوح بین المللی باشیم.

وی ادامه داد: در جلسات و نشست های برگزار شده با روسا و کارکنان کل سازمان تربیت بدنی استان کرمانشاه موضوعات خوبی مطرح شد که نتایج آن به اطلاع نمایندگان و وزیر ورزش خواهد رسید تا بتوانیم پی گیری های لازم را در این زمینه لحاظ کنیم.
 

کد مطلب 1744499

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