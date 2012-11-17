احمد رسولی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه وزارت ورش با کمبود اعتبار مواجه است، گفت: هم اکنون تعداد زیادی از رشته های و هیئات از وزارت ورزش و جوانان در خواست کمک کرده اند اما متاسفانه منابع مالی ما ضعیف است و تاکنون هیئت دولت ریالی هم به حساب وزارت ورزش واریز نکرده است.

وی افزود: هم اکنون ما پی گیر این مسئله هستیم و درصورتی که هیئت دولت چون سنوات گذشته بودجه ای را به بخش ورزش اختصاص دهد ما آن را هزینه کرده و به رشته های مختلف ورزشی و هیئات ورزشی نیز کمک خواهیم کرد.

وی در خصوص مفاد نشست های که با کارگروه های مختلف در استان کرمانشاه داشت، گفت: بخشی از موارد مورد بررسی در این نشست ها مربوط به تخصیص منابع مالی و مطالبات بود و دیگر موارد مطرح شده مربوط به رفع نقایص و قوانین و مقررات ذکر شده در برخی از بخش نامه ها بود که نیاز به اصلاح دارد.

رسولی نژاد در خصوص نقش هیئت های ورزشی گفت: هیئات ورزشی نقش مهمی در پرورش افراد مستعد و توانمند در رشته های مختلف دارند و اعتقاد من این است که بار اصلی تیم های ملی بر دوش هیئات ورزشی استانی است، لذا باید آنها را تقویت کرد تا شاهد تیم های ملی قوی و نقش آفرین در سطوح بین المللی باشیم.

وی ادامه داد: در جلسات و نشست های برگزار شده با روسا و کارکنان کل سازمان تربیت بدنی استان کرمانشاه موضوعات خوبی مطرح شد که نتایج آن به اطلاع نمایندگان و وزیر ورزش خواهد رسید تا بتوانیم پی گیری های لازم را در این زمینه لحاظ کنیم.

