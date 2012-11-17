حسن ایزانلو در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در سالیان گذشته با امکانات بسیار کم و محدود، به بهترین شکل ممکن و با کمترین مشکل، آب موجود روستاهایی که تبدیل به شهر شده‌اند را مدیریت کرده‌ایم.



وی افزود: مشکلاتی که امسال در شهرهای تابعه استان به ویژه در شهر کهک رخ داده، به دلیل کمبود اعتبار بود و در غیر این صورت هیچ مشکلی در مدیریت آب شهر کهک وجود نداشت.



وی با اشاره به اینکه 100 درصد منابع تامین آب بخش کهک زیرزمینی است، بیان داشت: بر این اساس اولین راه تامین آب در بخش کهک حفر چاه و یا قنات است که این چاه‌ها و قنات‌ها سال‌های دور توسط گذشتگان ایجاد و به صورت کلاسه‌بندی شده از طریق خود مردم مدیریت می‌شود. در بعضی جاها سعی کردیم در قنات شریک مردم بشویم و چند سهم را خریداری کنیم و آب آشامیدنی و بهداشتی روستاها را از این طریق تامین کنیم.



ایزانلو اضافه کرد: در خصوص حفر چاه نیز از آب منطقه‌ای تقاضا می‌کنیم و در صورتی که همه مسائل فنی و حریمی رعایت شده باشد، به ما مجوز حفر چاه می‌دهد.

آب سطحی در بخش کهک وجود ندارد



مدیر عامل شرکت آبفار قم در ادامه سخنان خود گفت: متاسفانه آب سطحی در بخش کهک بسیار کم است، چند سد هم در این منطقه وجود دارد که ما سعی کردیم در آن سهیم شویم ولی مردم و کشاورزی پائین دست این سدها که بهره برداران آن به شمار می‌روند، با این کار مخالفت کردند.



ایزانلو افزود: آبدهی چاه‌ها و قنات‌هایی که در اختیار داریم نیز به دلیل اینکه بارش باران کم شده است، هر ساله کمتر می‌شود و ما برای اینکه بتوانیم این منابع آبی را توسعه بدهیم و حفظ کنیم، از آب منطقه‌ای مجوز کف شکنی و لایروبی می‌گیریم و اگر اجازه بدهند بر اساس مجوز کف شکنی را انجام می‌دهیم به امید اینکه ظرفیت آبدهی چاه روستا افزایش پیدا کند که این کار تقریبا هر ساله تکرار می‌شود.



وی جابجایی مجوز حفر چاه پس از عدم موفقیت در عملیات کف شکنی را یکی دیگر از مشکلات این مدیریت ذکر کرد و گفت: در اواخر بهار و تمام تابستان که بحران آب شدیدتر می‌شود و هم این کارها جواب نمی‌دهد، مجبوریم عملیات آبرسانی سیار را انجام دهیم و با استفاده از تانکرهایی که در اختیار داریم از داخل یا خارج بخش، آب را انتقال دهیم.



وی ادامه داد: بعضی وقت‌ها به یک جایی می‌رسیم که مطمئن می‌شویم هیچ منبع آبی جواب نمی‌دهد که در اینجا دو برنامه می‌توانیم دنبال کنیم؛ یکی مدیریت کردن مصرف آب که بایستی این کار طولانی مدت ادامه پیدا کند و دیگری هم تامین آب از راه دور و ایجاد یک خط انتقال آب از خارج بخش است.



ایزانلو اضافه کرد: اگر این دو کار را در کنار هم بگذاریم و در یک بخش اجرا کنیم به احتمال زیاد به یک نتیجه بادوام می‌رسیم، زیرا از یک طرف تقاضا را مدیریت کرده‌ایم و در کنار آن هم انتقال آب را انجام داده‌ایم، کاری که در بعضی جاها انجام داده‌ایم و مشکل کمبود آب مرتفع شد.

رویکرد مجتمع‌سازی



وی بیان داشت: یک زمانی که در قنوات و قمرود مشکل کم آبی بیداد می‌کرد و علاوه بر اینکه آب کافی وجود نداشت، آن مقدار آب کم هم شور بود. با اجرای خط انتقال آب از سرشاخه‌های دز توانستیم مشکل کم آبی را به طور کلی برطرف کنیم.



مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی قم گفت: با اجرای عملیات آبرسانی به بخش سلفچگان مشکل شهر سلفچگان و روستاهای زیردست تا همیشه مرتفع خواهد شد.



ایزانلو افزود: رویکردی که در مورد انتقال آب به روستاها و شهرها داریم به صورت تک بعدی نیست. ما سعی کردیم آب را به مجتمع‌های روستایی انتقال دهیم و یک خط انتقال را از بهترین مسیر ایجاد کنیم تا چندین روستا بتوانند از آن استفاده کنند.



وی با تاکید بر اینکه رویکرد ما برای انتقال آب، مجتمع سازی است، گفت: وظیفه ذاتی ما تامین آب روستاها است و بر همین اساس یک مجتمع آبرسانی را نیز برای کهک تعریف کرده‌ایم، زیرا این آب قرار نیست فقط برای شهر کهک باشد واگر آبی هست باید همه استفاده کنند.



وی در ادامه سخنان خود هدف از اجرای طرح انتقال آب به شهر کهک را آبرسانی به روستاهای بخش دانست و گفت: هدف از اجرای این طرح، انتقال آب سرشاخه‌های دز به روستاهای انتهایی بخش کهک است و در این بین خود شهر کهک هم در مسیر است و در دل این مجتمع آبرسانی روستایی قرار می‌گیرد.

آب سرشاخه‌ها به خلجستان می‌رسد



ایزانلو با بیان اینکه در بخش خلجستان هم معضل کمبود آب وجود دارد اظهار کرد: با وزارتخانه نیرو مذاکراتی انجام داده‌ایم تا از خط انتقال آب که به ساوه صورت می‌گیرد، سهم کمی برای بخش خلجستان در نظر گرفته شود.



وی تصریح کرد: در بخش جعفرآباد در حال حاضر از لحاظ منابع آبی که دارند خیلی مشکل نداریم ولی در آینده پیش بینی این است که آنجا هم با کمبود آب مواجه می‌شود؛ بنابراین برای بخش جعفرآباد هم دنبال این هستیم که از همان خط انتقال که به طرف ساوه می‌رود، تخصیص بگیریم که اگر به نتیجه برسد در این بخش هم مجتمع سازی می‌کنیم.



وی با اشاره به اینکه همه بخش‌های استان می‌توانند از این طرح مجتمع‌سازی بهره‌مند شوند، افزود: مسلما این کار بزرگ مستلزم هزینه و زمان زیادی است و امیدواریم با همکاری مسئولان این طرح‌ها در 5 سال آینده به بهره برداری برسند.



آب بهاء خوش‌نشین‌ها آزاد محاسبه می‌شود



این مقام مسئول در حوزه آب و فاضلاب روستایی اظهار کرد: آب بهاء اقامتگاه‌های غیر دائم یا همان خوش‌نشین‌ها بر اساس قانون آزاد محاسبه می‌شود.



وی اضافه کرد: در شناسایی اقامتگاه‌های غیر دائم دستورالعمل ارائه خدمات آب و فاضلاب به اقامتگاه‌های غیر دائم وجود دارد که بر اساس آن این اقامتگاه‌ها شناسایی می‌شوند و ارائه خدمات آب و فاضلاب به آنها با بهای تمام شده آب و طرح‌های فاضلاب صورت می‌گیرد.



وی تصریح کرد: ما در حال شناسایی این اقامتگاه‌ها هستیم و این طرح را از بهمن ماه سال گذشته آغاز کردیم که تاکنون ادامه دارد.



ایزانلو هدف از اجرای این طرح را تامین و توزیع عادلانه آب و شناسایی اقامتگاه‌های غیر دائم، جلوگیری از انشعاب‌های غیرمجاز، شناسایی کنتورهای خراب و کاربری‌های غیر مجاز ذکر کرد.

