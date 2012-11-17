متغیرهای روانشناسی دینی/ خودشناسی مقدمه خداشناسی است

موقعیت روانشناسی در مکتب اسلام یک موفقیت اصولی و کلیدی است. در آموزشهای اسلامی روانشناسی به عنوان مقدمهای برای شناخت توحید و پذیرش خداوند مورد توجه قرار گرفته و پیامبر اسلام میفرمایند: هرکس نفس خویش را بشناسد خداوند را خواهد شناخت. (سفینة الحجارجلد 2ص603).
حضرت علی (ع) بالاترین معرفت را، خودشناسی و بزرگترین نادانی را عدم آگاهی در مورد نفس خویش معرفی میکند.(غرر الحکم ص706) سپس به طوری که از نظر آموزههای اسلامی معرفت نفس مفیدترین علم است و هیچ علم و معرفتی قابل مقایسه با معرفت نفس نیست. زیرا از طریق معرفت نفس انسان به اصلاح آن و به بالاترین سعادت و رستگاری دست مییابد و بدین ترتیب بالاترین معرفت، شناسایی نفس انسان است. (الحیات جلد1 ص 115).
تفاوت روانشناسی اسلامی و روانشناسی غربی در این مسئله است که در روانشناسی غربی صرفاً ازخلال عیوب و بیماریها و آفات و ناهنجاریهای روانی به روان آدمی مینگرند و آن را مورد مطالعه قرار میدهند و جز درباره انحرافات و نابسامانیها و عقده روانی به بازرسی روانشناسی انسان نمیپردازند و یک بعد مثبت را راجع به روان معتدل و سالم ارائه میدهند و تنها منبع رفتار از دیدگاه آنان عبارت از حس اشباع شهوت و تمایلات جنسی است.
از همین جا است که احساس به گناه از نظر این روانشناسان یک نوع بیماری است و توبه نیز نوعی ارتجاع و عقبگرد روانی و پشیمانی، عبارت از ایجاد عقده روانی و صبر بر مشکلات نوعی دلسردی و کنترل تمایلات عبارت است از سرکوفتن آن است که عواقب وخیمی برای روان انسانی به بار میآورد. در حالی که میبینیم دین در نقطه مقابل این نظریه است. دین به ما میآموزد که ضبط تمایلات گواه بر سلامت روان و اقتدار آن است و نیز احساس گناه به گناه نشانه صحت نفسانی، و توجه آدمی از گناه حاکی از علم و آگاهی بوده و پشیمانی، تحلیلگر موقعیت آدمی از لحاظ برخورداری از خودآگاهی است و همه این حالات در انسان بر فطرتی معتدل و روانی سالم دلالت میکند که روان او خدا را بازیافته و نیز دریافته است که کار خداوند متعال، همگام با حق و عدل و خیر است.
دین، نفس و روان آدمی را یکپارچه، جرعهای ازانحراف و گناه معرفی نمیکند بلکه نفس را هم قابل انحراف و گناه و هم قابل تقوی و پاکی از گناه میشناساند و به ما اعلام میدارد که خداوند پاکی و ناپاکی را با هم به نفس آدمی الهام کرده است. بنابراین روان انسان میتواند در معراج نورانی به سوی خدا اوج بگیرد و یا ممکن است در ژرفای شهوات و تمایلات حیوانی انحطاط یابد.
روان انسانی در هر یک از این راهها از اختیار و اراده برخورداراست. بنابراین چه خوب است انسان با انجام ندادن گناهان و ناپاک نکردن نفس خود هیچ زمانی دچار مشکلات روانی نگردد. در مطلب دیگر به مقایسه بیماریهای روانی که از دیدگاه قرآن و روانشناسی اسلامی گفته شده با روانشناسی غربی را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
نظر شما