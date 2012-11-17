متغیرهای روانشناسی دینی/ خودشناسی مقدمه خداشناسی است

موقعیت روانشناسی در مکتب اسلام یک موفقیت اصولی و کلیدی است. در آموزش‎های اسلامی روانشناسی به عنوان مقدمه‏ای برای شناخت توحید و پذیرش خداوند مورد توجه قرار گرفته و پیامبر اسلام می‏فرمایند: هرکس نفس خویش را بشناسد خداوند را خواهد شناخت. (سفینة الحجارجلد 2ص603).

حضرت علی (ع) بالاترین معرفت را، خودشناسی و بزرگترین نادانی را عدم آگاهی در مورد نفس خویش معرفی می‎کند.(غرر الحکم ص706) سپس به طوری که از نظر آموزه‏های اسلامی معرفت نفس مفیدترین علم است و هیچ علم و معرفتی قابل مقایسه با معرفت نفس نیست. زیرا از طریق معرفت نفس انسان به اصلاح آن و به بالاترین سعادت و رستگاری دست می‏یابد و بدین ترتیب بالاترین معرفت، شناسایی نفس انسان است. (الحیات جلد1 ص 115).

تفاوت روانشناسی اسلامی و روانشناسی غربی در این مسئله است که در روانشناسی غربی صرفاً ازخلال عیوب و بیماری‏ها و آفات و ناهنجاری‏های روانی به روان آدمی می‎نگرند و آن را مورد مطالعه قرار می‎دهند و جز درباره انحرافات و نابسامانی‏ها و عقده روانی به بازرسی روانشناسی انسان نمی‏پردازند و یک بعد مثبت را راجع به روان معتدل و سالم ارائه می‏دهند و تنها منبع رفتار از دیدگاه آنان عبارت از حس اشباع شهوت و تمایلات جنسی است.

از همین جا است که احساس به گناه از نظر این روانشناسان یک نوع بیماری است و توبه نیز نوعی ارتجاع و عقبگرد روانی و پشیمانی، عبارت از ایجاد عقده روانی و صبر بر مشکلات نوعی دلسردی و کنترل تمایلات عبارت است از سرکوفتن آن است که عواقب وخیمی برای روان انسانی به بار می‏آورد. در حالی که می‏بینیم دین در نقطه مقابل این نظریه است. دین به ما می‏آموزد که ضبط تمایلات گواه بر سلامت روان و اقتدار آن است و نیز احساس گناه به گناه نشانه صحت نفسانی، و توجه آدمی از گناه حاکی از علم و آگاهی بوده و پشیمانی، تحلیلگر موقعیت آدمی از لحاظ برخورداری از خودآگاهی است و همه این حالات در انسان بر فطرتی معتدل و روانی سالم دلالت می‏کند که روان او خدا را بازیافته و نیز دریافته است که کار خداوند متعال، همگام با حق و عدل و خیر است.

دین، نفس و روان آدمی را یکپارچه، جرعه‏ای ازانحراف و گناه معرفی نمی‏کند بلکه نفس را هم قابل انحراف و گناه و هم قابل تقوی و پاکی از گناه می‏شناساند و به ما اعلام می‎دارد که خداوند پاکی و ناپاکی را با هم به نفس آدمی الهام کرده است. بنابراین روان انسان می‏تواند در معراج نورانی به سوی خدا اوج بگیرد و یا ممکن است در ژرفای شهوات و تمایلات حیوانی انحطاط یابد.

روان انسانی در هر یک از این راه‏ها از اختیار و اراده برخورداراست. بنابراین چه خوب است انسان با انجام ندادن گناهان و ناپاک نکردن نفس خود هیچ زمانی دچار مشکلات روانی نگردد. در مطلب دیگر به مقایسه بیماری‏های روانی که از دیدگاه قرآن و روانشناسی اسلامی گفته شده با روانشناسی غربی را مورد بررسی قرار خواهیم داد.