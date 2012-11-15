ترافیک در تمام محورهای خراسان شمالی در جریان است

سید علی میرکریمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با وجود بارش باران در نقاط مختلف خراسان شمالی از چهارشنبه شب هفته جاری تاکنون، با توجه به بارش های متناوب در طی هفته های گذشته و مرطوب بودن زمین، خوشبختانه این بارش ها سبب بروز مشکلات حاد و جاری شدن سیل در استان نشده است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر نیز ترافیک در تمامی محورهای خراسان شمالی در جریان است، افزود: با این وجود مدیریت بحران استان برای هر گونه حادثه احتمالی و امدادرسانی آماده است.

میرکریمی با تاکید بر رعایت سرعت مجاز و حرکت با سرعت مطمئنه توسط رانندگان وسایل نقلیه، تصریح کرد: با توجه به بارندگی و لغزش جاده، لازم است رانندگان بیش از گذشته نسبت به رعایت سرعت مجاز و حرکت با سرعت مطمئنه توجه کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام هواشناسی خراسان شمالی بررسی نقشه ها ی پیش یابی هواشناسی و تصاویر ماهواره ای بیانگر ادامه عبور امواج ناپایدار در آسمان این استان، وزش باد، بارش باران و بارش برف در ارتفاعات و نقاط سردسیر خراسان شمالی است.

بر اساس این گزارش در جمعه با خروج تدریجی این سامانه از سطح استان انتظار کاهش ابر و افت دما وجود دارد اما وضع هوای استان از ظهر پنج شنبه تا ظهر روز جمعه همچنان نیمه ابری تا ابری همراه با وزش باد، بارش باران و به تدریج کاهش ابر خواهد بود.