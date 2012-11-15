فعالان عرصه ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی طرقبه شاندیز تقدیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، معاون فرماندار شهرستان طرقبه شاندیز پیش از ظهر پنجشنبه در این مراسم اظهار داشت: توجه به مسائل فرهنگی به ویژه توسعه و برنامه ریزی برای ترویج فرهنگ کتاب و کتاب خوانی بایستی سرلوحه کارها و امور فرهنگی شهرستان قرار گیرد.

محمد رشید ضمن تقدیر از دست اندرکاران و برگزار کنندگان این جشن کتاب را حلقه اتصال امروز با گذشته و آینده دانست و گفت: کتاب دروازه ای به دانش و معرفت بشری است.

وی کتاب را میراثی ماندگار، پدیده ای باشکوه و با ارزش و عنصری رشد آفرین در پهنه زندگی بشر دانست و یاد آور شد: کتابخانه های عمومی شهرستان طرقبه شاندیز بایستی به کتابخانه های دیجتال مجهز شوند.

معاون فرماندار شهرستان طرقبه شاندیز با اشاره به اهمیت کتابخانه‌ دیجیتالی در توسعه فرهنگ کتابخوانی و به روز شدن اطلاعات محققان و پژوهشگران گفت: این نوع کتابخانه ها گامی است که استفاده بهینه از فناوری ارتباطات و اطلاع‌رسانی را سرعت می‌بخشد.

گفتنی است در این مراسم از برگزیدگان جشنواره "تا مهر" در رشته های سرود به صورت گروهی، نقاشی، هنرهای دستی که شامل رشته هایی همچون ارغوان بافی، گل سازی،سرمه دوزی و روبان دوزی، عکاسی و ادبی به صورت شعر و قطعه ادبی تقدیر شد.

شایان ذکر است مراسم ویژه کتاب به همت سازمان فرهنگی شهرداری طرقبه و با همکاری اداره کتابخانه های عمومی شهرستان طرقبه شاندیز در محل سالن اجتماعات اداره آموزش و پرورش این شهرستان برگزار شد.