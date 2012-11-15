به گزارش خبرگزاری مهر، در ششمین دوره انتخاب آثار برترین نمایشنامه های ادبیات نمایشی در بخش کتاب اول، عنوان نویسنده اول ادبیات نمایشی کشور به کامران شهلایی، نویسنده کرمانشاهی تعلق گرفت.

نمایشنامه دوران خوش بازنشستگی قصه مرد 55 ساله ای است که برنامه های زیادی برای دوران بازنشستگی دارد، اما همسرش همه آنها را به هم می ریزد.

شهلایی در خصوص این انتخاب گفت: سال گذشته در جشنواره بین المللی فجر این نمایشنامه در ردیف متون نمایشی برتر جشنواره معرفی شد و امسال نیز در انتخاب برترین نمایشنامه های کشور به عنوان برترین نمایشنامه کشوری انتخاب شد .

وی افزود: یکی از شاخص های رشد هنر نمایش در کشور ایجاد بسترهای لازم برای رشد نمایشنامه نویسی است و برای تولید آثار نمایشی فاخر باید نمایشنامه نویسی تقویت شود .



