پرچم هایی که شاعر عزا می شوند/ شهر سیاهپوش مظلومیت آل عبا

به گزارش خبرنگار مهر، محرم آمد و دوباره دل شیدای عشق حسین است، قلب می تپد به نام او که کائنات با نام او وجود گرفته، او که مظلومیتش از ازل تا ابد هر قلب تپنده ای را به درد می آورد.

دوباره شهر حال و هوای حسینی دارد، کوی و برزن همه سیاهپوش عزای آل عبا شده و شور و عشق حسینی در هر گوشه و کنار شهر به چشم می آید.

عشقی که هر چند در سینه هایمان خانه ای دائمی دارد اما این روزها مکرر فریاد زده می شود.

دوباره محرم است و عشق حسینی، محرم است و چشم ها در انتظار صاعقه در آستانه نماز باران و دل محراب عشق می شود برای اقامه نماز عشق حسین.

شهر سیاهپوش مظلومیت آل عبا شده و چادر سیاه ها و پرچم های یا حسین نوازشگر در و دیوار و شاعر عزای سالار شهیدان شده اند.

شور و عشق حسینی در همه محله ها تب و تاب گرفته و گویا حرارت این عشق سرمای هوا را از یادها برده، سرما و حتی بارش شدید باران عاشقان حسین را از کوی و برزن شهر نرانده و بیرق و علم و تکیه و حسینیه است که در جای جای شهر شکل می گیرند.

از نوجوان و جوان و پیر، زن و مرد همه و همه در تب و تاب محرم شیدای صاحبان این ماهند تا دوباره و دوباره مظلومیت انها را فریاد بزنند.

امسال گویی این تب و تاب بیشتر نمود دارد، حال و هوای محرم از هر سال پر شور تر است و استقبال از محرم خیلی زودتر از سالهای دیگر آغاز شده حالا همه چیز مهیای ورود به محرم است.

از امشب نوای یا حسین شیعیان به عرش می رود و دلها با نام و یاد امام حسین و شهدای کربلا زنگار از خود می زدایند.

باران اشک شیعیان از امشب به یاد علی اصغر، علی اکبر، قاسم و قمر بنی هاشم و مظلومیت های ابا عبدالله می بارد تا قطرات زلال اشک فرهنگ عاشورا را در جامعه بسط دهند.

فرهنگی که تبعیت از آن بی شک آدمی را از انواع تهدیدها، انحرافات و خطاهای ریز و درشت بیمه کرده و در زمره یاران اباعبدالله بودن در دنیا و آخرت را تضمین می کند.

اشک و شیوه و عزا بر مصیبت های امام حسین و اهل بیتش بر هر مسلمانی واجب است اما آنچه مهمتر خواهد بود ان است که دلهایمان را حسینی کنیم و حقیقت کربلا را دریابیم، حقیقت قیام عاشورا در درک کنیم و در راه احیای ارزشهایی که سر مولایمان، گلوی شش ماهه و دستان ابوالفضل درراه آنها نثار شد کوشا باشیم.

امروز زمین یکپارچه کربلا است پس خالصانه بگوئیم السلام علیک یا اباعبدالله الحسین و عاشقانه میعاد بندیم با ان معشوق روحانی در راه دفاع از ولایت و ارزش های ناب اسلامی.

پرچم ارادت به ساحت سیدالشهدا در تمام عالم به اهتزاز درآمده است

مدیرکل تبلیغات اسلامی البرز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مسلمانان و شیعیان به مولا و سروری همچون امام حسین (ع) که مجد و شرف را برای آنها به ارمغان آورده است، افتخار می‌کنند و امروز پرچم مهربانی و عشق و ارادت به ساحت سیدالشهدا در دل جامعه کفار و ستیزه‌جو با نظام دینی و مکتبی به اهتزاز درآمده است.

حجت الاسلام سیدعباس مسعودی تصریح کرد: آنچه که سبب شده تا عشق و مرام حسینی همه ما را به آینده خوش‌بین کند فلسفه و ماهیت این قیام است که نشان‌دهنده پیروزی جاودانه حق بر نظام باطل است.

وی تاکید کرد: در طول تاریخ و براساس آنچه در کتاب‌ها و نوشته‌ها آمده است هیچ حاکم و زورمداری نتوانسته است نور امام حسین (ع) را از قلب‌ها و دل‌ها بزداید چرا که این نور حقیقتی ازلی است که کفار از آن هراسان هستند و مسلمانان به آن امید بستند.

انقلاب اسلامی امروز پرچمدار پر عزت مکتب حسینی است



وی با بیان اینکه انقلاب اسلامی امروز به پرچمدار با عزت مکتب امام حسین (ع) تبدیل شده است، اضافه کرد: عشق به امام حسین (ع) عشق پرنوری است که هیچ بنی بشری قادر نیست آن را خاموش کند و یا از تلألوی جاودانه آن جلوگیری کند.



حجت الاسلام مسعودی گفت: امیدواریم مجالس و محافل حسینی که همراه با عشق و ارادت به ساحت مقدس اهل بیت است، جایگاهی برای ترویج هر چه بیشتر فرهنگ عاشورایی و احیای هر چه بیشتر ارزش هایی چون امر به معروف و نهی از منکر باشد.