عاشورا روز عشق بازی با خداوند و وصال

به گزارش خبرنگار مهر، محرم ماه بیداری و عدالتخواهی است، دنیا در این ماه عدهای را چنان فریب داد و در خود غرق کرد که فریاد بیداری اولاد رسول الله را نشنیدند و تا ابد تن به خواری و ذلت سپردند.
همه ملت ها می دانند که شهادت اباعبداالله الحسین (ع) مکتب را زنده کرد و زنده نگه داشتن عاشورا یک مسائله مهم سیاسی و عبادی است و محرم خون 72 لاله را برای ما زنده می کند.
محرم، ماه حزن و اندوه و عزاداری شیعیان
محرم نخستین ماه از ماههای دوازده گانه قمری و یکی از ماههای حرام است که در دوران جاهلیت و نیز در اسلام، جنگ در آن تحریم شده بود.
عاشورا روز عشق بازی با خداوند و اُنس، لقاء و وصال است، این روز پلی است به سوی نعمتهای بیپایان خداوند متعال.
ماه محرم حوادث و وقایع فراوانی را یاد آوری می کند
امام جمعه موقت شاهرود با اشاره به اینکه حوادث و وقایع فراوانی در ماه محرم رخ داده است و روز عاشورا و تاسوعا اوج این وقایع است، گفت: غزوه ذات الرقاع، فتح خیبر، حادثه خونین کربلا - تاسوعا و عاشورا و شهادت امام حسین (ع) و اسارت خاندان امام به کوفه و شام، شهادت امام زین العابدین (ع) (95 ه.ق). همچنین نقل است که به خلافت رسیدن عثمان، قتل محمد امین برادر مأمون عباسی، قتل جعفر برمکی و انقراض آل برمک و دولت برامکه، واقعه هولاکو و مستعصم و انقراض دولت بنی عباس و تغییر قبله مسلمین از بیت المقدس به مکه ( 52 ه. ق) در این ماه بوده است.
حجت الاسلام عباس امینی تصریح کرد: امام حسین (ع) به همراه 72 تن از یاران صدیقش در این ایام حماسهای خلق کردند که حتی با یادآوری آن میتوان به عظمت این نهضت حسینی پی برد درباره رویداداهای عاشورا نوشته های زیادی موجود است اما آنقدر این رویداد عظیم است که هنوز جای گفتن و نوشتن دارد.
وی ضمن تاکید بر اینکه عاشورا یک حادثه نبود بلکه یک فرهنگ است، خاطرنشان کرد: عاشورا هیچ گاه در محدوده زمان و جغرافیاى خاصى محصور نمانده است، بلکه همواره الهام بخش تشیع در راستاى حرکت ها، جنبش ها و قیام هاى راستین شیعه ـ پل بسیارى از نهضت هاى دیگر است.
عاشورا واقعه ای که همه را به سوی خود جلب می کند
مدیر کل تبلیغات اسلامی استان سمنان نیز با بیان اینکه عاشورا واقعه ای که سالیان دراز از وقوع آن گذشته است، گفت: اما هنوز می بینیم که مسلمانان و شیعیان و تمامی آزادگان را به سوی خویش جلب می کند نسل امروز و آینده هنوز تشنه فضیلت و عدالت است و به دلیل سرخوردگى از تباهی ها به دنبال آرمان شهر اسلامى است.
حجت الاسلام علی شکری تصریح کرد: جوانان به نیرومندى و توانایى خویش براى به دست آوردن دنیایى بهتر و در نتیجه رستاخیزى مطلوب مى اندیشند، جوان امروز در تلاش است تا از فرهنگ و ارزش هاى اسلامى انسانى به صورت بهینه بهره مند شود.
وی افزود: این تفکر حیاتى ترین، اندیشه اى است که مى تواند به بالندگى جامعه جوان امروز و آینده مدد رساند، همانگونه که می دانیم در صحنه عاشورا آگاهانه در راه معشوق جانسپارى کردند.
احمدی: در این ماه جوانان و نوجوانان حال عجیبی دارند و همه دست به دست هم می دهند و مثل پروانه ای آن قدر گِرد سر بریده نورانی امام عشق می چرخند تا به اذن او، قبیله پروانه های حسینی، به کمک آنها بشتابند و زیر پر و بال شکسته آنها را بگیرند و به بالاترین نقطه زمین خدا ـ کربلای نور ـ برسانند.
وی با بیان اینکه، با فرارسیدن ایام عزاداری سرور و سالار شهیدان آئینهای خاص این ایام با شور و حالی خاص برگزار می شود، تصریح کرد: سال هاست که مردم در این ماه سیاه پوشند و در و دیوار حسینیه ها همراه با مردم به عزاداری نشسته اند.
عزداری ها در راستای دین مبین اسلام باشد
دبیر شورای اطلاع رسانی استان سمنان ضمن تاکید بر اینکه در ایام محرم باید به گونه ای عزاداری کرد تا در راستای دین مبین اسلام و سید الشهدا باشد، گفت: قیام عاشورا به عنوان یک درس بزرگ اسلام خواهی، ایثارگری و شهادت طلبی برای همه مسلمانان و آزادی خواهان جهان است.
ایرج کارخایی برپایی تکیه، خیمه و چادر زدن و نصب پارچه های مشکی عزاداری را از جمله ویژگی عزاداری سنتی برشمرد و گفت: برپایی مراسم سخنرانی و مرثیه خوانی از دیگر ویژگی عزاداری سنتی است که باید مورد توجه قرار داد.
کارخایی تأکید کرد: در عزاداری سنتی باید همان اوصاف امام حسین (ع)، هدف از قیام آن حضرت و دستاوردهای عاشورا را بیان کرد و از ظلم و جنایات و پلیدیهای امویان و یزدیان تبری جست.
باید برای هرچه با شکوه تر شدن عزداری امام حسین (ع) تلاش کنیم
وی با بیان اینکه مراسم عاشورایی باید هر چه با شکوه تر، بهتر، بی عیب تر و بی نقص تر برگزار شود اظهار داشت: بایدهر آنچه عیب، نقص، کاستی و خلاف ارزش بوده است را از ساحت عزاداری سالار شهیدان حذف کنیم.
دبیر شورای اطلاع رسانی استان سمنان با بیان اینکه ماه محرم در مکتب تشیع یادآور نهضت حضرت سیدالشهدا و حماسه جاودان کربلاست، افزود: این ماه، یادآور دلاور مردیهای یاران با وفای اباعبدالله الحسین (ع)، فداکاریهای زینب کبری(س)، حضرت سجاد(ع)، و همه اسرای کاروان کربلا است.
کارخایی همچنین اضافه کرد: این ماه، یادآور خطبهها و شعارهای آگاهی بخش سالار شهیدان، نطق آتشین حضرت زینب (س) و خطابه غرّای زین العابدین(ع)، است.
عزاداری براى حضرت سید الشهدا از افضل قربات است
مشاور امور جوانان استاندار سمنان نیز با اشاره با این مطلب که عزاداری براى حضرت سید الشهدا (ع) که از افضل قربات و در طول تاریخ داراى اثر مفید و ارزشمندى بوده است اظهار داشت: احیاء و زنده داشتن نهضت عاشورا موجب ترویج دائمى مکتب قیام و انقلاب در برابر طاغوتهاست و تربیت کننده و پرورش دهنده روح حماسه و ایثار است.
حجت الاسلام محسن جلالی همچنین تصریح کرد: عزادارى نوعى پیوند محکم عاطفى با مظلوم انقلابگر و اعتراض به ستمگر است و به تعبیر استاد مطهرى: "گریه بر شهید شرکت در حماسه اوست".
وی با بیان اینکه عزادارى براى اهل بیت موجب احیاى یاد، نام، فرهنگ، مکتب و هدف آنان است، اظهار داشت: همین مساله موجب نفوذ ناپذیرى امت از تاثیرات و انحرافات دشمنان می شود.
تلاش ستمگران برای از بین بردن رابطه ملل اسلامی با تاریخ
رئیس گروه مشاوران جوان استان سمنان افزود: استعمارگران براى نابودى ملل اسلامى مى کوشند تا رابطه آنان را با تاریخ پر افتخار صدر اسلام قطع نمایند و با ایجاد این خلاء زمینه القاء فرهنگ خود را فراهم آورند.
محمدیان در پایان خاطر نشان کرد: هدف از عزادارى ها و مراسم محرم، احیاء فلسفه عاشورا و استمرار بخشیدن به قیام خونین امام حسین (ع) است.
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گزارش از اعظم سالار
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