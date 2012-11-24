عاشورا روز عشق بازی با خداوند و وصال

به گزارش خبرنگار مهر، محرم ماه بیداری و عدالت‌خواهی است، دنیا در این ماه عده‌ای را چنان فریب داد و در خود غرق کرد که فریاد بیداری اولاد رسول الله را نشنیدند و تا ابد تن به خواری و ذلت سپردند.

همه ملت ها می دانند که شهادت اباعبداالله الحسین (ع) مکتب را زنده کرد و زنده نگه داشتن عاشورا یک مسائله مهم سیاسی و عبادی است و محرم خون 72 لاله را برای ما زنده می کند.

محرم، ماه حزن و اندوه و عزاداری شیعیان

محرم نخستین ماه از ماه‌های دوازده گانه قمری و یکی از ماه‌های حرام است که در دوران جاهلیت و نیز در اسلام، جنگ در آن تحریم شده بود.

عاشورا روز عشق بازی با خداوند و اُنس، لقاء و وصال است، این روز پلی است به سوی نعمتهای بی‌پایان خداوند متعال.

ماه محرم حوادث و وقایع فراوانی را یاد آوری می کند

امام جمعه موقت شاهرود با اشاره به اینکه حوادث و وقایع فراوانی در ماه محرم رخ داده است و روز عاشورا و تاسوعا اوج این وقایع است، گفت: غزوه ذات الرقاع، فتح خیبر، حادثه خونین کربلا - تاسوعا و عاشورا و شهادت امام حسین (ع) و اسارت خاندان امام به کوفه و شام، شهادت امام زین العابدین (ع) (95 ه.ق). همچنین نقل است که به خلافت رسیدن عثمان، قتل محمد امین برادر مأمون عباسی، قتل جعفر برمکی و انقراض آل برمک و دولت برامکه، واقعه هولاکو و مستعصم و انقراض دولت بنی عباس و تغییر قبله مسلمین از بیت المقدس به مکه ( 52 ه. ق) در این ماه بوده است.

حجت الاسلام عباس امینی تصریح کرد: امام حسین (ع) به همراه 72 تن از یاران صدیقش در این ایام حماسه‌ای خلق کردند که حتی با یادآوری آن می‌توان به عظمت این نهضت حسینی پی برد درباره رویداداهای عاشورا نوشته های زیادی موجود است اما آنقدر این رویداد عظیم است که هنوز جای گفتن و نوشتن دارد.

وی ضمن تاکید بر اینکه عاشورا یک حادثه نبود بلکه یک فرهنگ است، خاطرنشان کرد: عاشورا هیچ گاه در محدوده زمان و جغرافیاى خاصى محصور نمانده است، بلکه همواره الهام بخش تشیع در راستاى حرکت ها، جنبش ها و قیام هاى راستین شیعه ـ پل بسیارى از نهضت هاى دیگر است.

عاشورا واقعه ای که همه را به سوی خود جلب می کند

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان سمنان نیز با بیان اینکه عاشورا واقعه ای که سالیان دراز از وقوع آن گذشته است، گفت: اما هنوز می بینیم که مسلمانان و شیعیان و تمامی آزادگان را به سوی خویش جلب می کند نسل امروز و آینده هنوز تشنه فضیلت و عدالت است و به دلیل سرخوردگى از تباهی ‏ها به ‏دنبال آرمان شهر اسلامى است.

حجت الاسلام علی شکری تصریح کرد: جوانان به نیرومندى و توانایى خویش براى به دست آوردن دنیایى بهتر و در نتیجه ‏رستاخیزى مطلوب مى ‏اندیشند، جوان امروز در تلاش است تا از فرهنگ و ارزش‏ هاى اسلامى انسانى ‏به صورت بهینه بهره مند شود.

وی افزود: این تفکر حیاتى ‏ترین، اندیشه ‏اى است که مى‏ تواند به ‏بالندگى جامعه جوان امروز و آینده مدد رساند، همانگونه که می دانیم در صحنه عاشورا آگاهانه در راه معشوق جان‏سپارى کردند.

صحنه عاشورا جان سپاری در راه معشوق بود



امام جمعه بیارجمند اظهار داشت: به قول امام خمینى(ره): "هر چه روز عاشورا سیدالشهدا (ع) به شهادت نزدیک‏تر مى ‏شد، افروخته ‏تر مى ‏شد و جوانان با او مسابقه‏ مى ‏کردند براى این که شهید بشوند، همه هم مى‏ دانستند که بعد از چند ساعت دیگر شهیدند، براى این که آنها مى ‏فهمیدند کجا مى ‏روند؛ آنها مى ‏فهمیدند براى چه آمدند؛ آگاه بودند که "ما آمدیم اداى وظیفه خدایى را بکنیم؛ آمدیم اسلام را حفظ بکنیم‏".



احمدی: در این ماه جوانان و نوجوانان حال عجیبی دارند و همه دست به دست هم می دهند و مثل پروانه ای آن قدر گِرد سر بریده نورانی امام عشق می چرخند تا به اذن او، قبیله پروانه های حسینی، به کمک آنها بشتابند و زیر پر و بال شکسته آنها را بگیرند و به بالاترین نقطه زمین خدا ـ کربلای نور ـ برسانند.



وی با بیان اینکه، با فرارسیدن ایام عزاداری سرور و سالار شهیدان آئین‌های خاص این ایام با شور و حالی خاص برگزار می شود، تصریح کرد: سال هاست که مردم در این ماه سیاه پوشند و در و دیوار حسینیه ها همراه با مردم به عزاداری نشسته اند.

این استاد اخلاق خاطرنشان کرد: بیایید ماهی را که خون ریختن آدمیان در آن ممنوع است را همیشه زنده نگه داریم چرا که هرچه داریم از این ماه اندوه داریم.