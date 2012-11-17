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۲۷ آبان ۱۳۹۱، ۸:۳۷

توده روستا اعلام کرد:

قرارگیری 200هکتار از زمین‌های ملی نظرآباد در طرح های بیابانزدایی و آبخیزداری

قرارگیری 200هکتار از زمین‌های ملی نظرآباد در طرح های بیابانزدایی و آبخیزداری

نظرآباد - خبرگزاری مهر: سرپرست معاونت امور عمرانی فرمانداری شهرستان نظرآباد گفت: 50 و 150 هکتار از زمین های ملی این شهرستان به ترتیب در طرح های بیابانزدایی و آبخیزداری قرار گرفته است.

امیرمنصور توده روستا در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر گفت: 50 هکتار از اراضی ملی شهرستان که در طرح بیابان زدایی قرار گرفته با اعتباری بالغ بر 500 میلیون ریال اجرا می شود.

توده روستا افزود: برای اجرای عملیات بیولوژیک طرح آبخیزداری نیز اعتباری بالغ بر هزار و 500 میلیون ریال در نظر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه اجرای طرح های آبخیزداری و بیانزدایی یکی از ضروری ترین برنامه هایی است که باید در این شهرستان پیاده شود، یادآور شد: تاکنون چهار هزار و 120 هکتار از اراضی شهرستان نظرآباد بیابانزدایی شده است.

توده روستا گفت: اکنون شهرستان نظرآباد یکی از مناطق موفق استان البرز در اجرای طرحهای مبارزه با بیابان زدایی است و طرحهای آبخیزداری نیز به منظور کنترل سیلاب و حفظ خاک در حال اجرا است.

وی با اشاره به اهمیت حراست از عرصه های ملی در شهرستان گفت: ایجاد فرهنگ تعلق خاطر مردم نسبت به نعمتهای بی شمار الهی می تواند در حفظ منابع ملی و خدادای تاثیر به سزایی داشته باشد.

وی یادآور شد: سرانه فضای سبز شهرستان 6.7 متر مربع است که قرار است مطالعه طرح جامع فضای سبز به زودی انجام شود.
 

کد مطلب 1744659

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