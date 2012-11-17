امیرمنصور توده روستا در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر گفت: 50 هکتار از اراضی ملی شهرستان که در طرح بیابان زدایی قرار گرفته با اعتباری بالغ بر 500 میلیون ریال اجرا می شود.



توده روستا افزود: برای اجرای عملیات بیولوژیک طرح آبخیزداری نیز اعتباری بالغ بر هزار و 500 میلیون ریال در نظر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه اجرای طرح های آبخیزداری و بیانزدایی یکی از ضروری ترین برنامه هایی است که باید در این شهرستان پیاده شود، یادآور شد: تاکنون چهار هزار و 120 هکتار از اراضی شهرستان نظرآباد بیابانزدایی شده است.

توده روستا گفت: اکنون شهرستان نظرآباد یکی از مناطق موفق استان البرز در اجرای طرحهای مبارزه با بیابان زدایی است و طرحهای آبخیزداری نیز به منظور کنترل سیلاب و حفظ خاک در حال اجرا است.

وی با اشاره به اهمیت حراست از عرصه های ملی در شهرستان گفت: ایجاد فرهنگ تعلق خاطر مردم نسبت به نعمتهای بی شمار الهی می تواند در حفظ منابع ملی و خدادای تاثیر به سزایی داشته باشد.



وی یادآور شد: سرانه فضای سبز شهرستان 6.7 متر مربع است که قرار است مطالعه طرح جامع فضای سبز به زودی انجام شود.

