مدافع سابق باشگاه پاس تهران در گفت و گو با خبر نگار " مهر " اعلام كرد: روز پنجشنبه با موافقت سردار آجرلو مديرعامل باشگاه پاس قرارداد رسمي خود را در هيات فوتبال ثبت كردم تا بتوانم از فصل آينده در خدمت استقلال باشم .

شهبازيان افزود : از قرارداد من با پاس تنها 8 ماه باقي مانده بود كه باشگاه استقلال براي جذ ب من اظهار علاقه كرد . من نيز با توجه به اينكه استقلال تيم خوب و با ريشه اي است تصميم گرفتم فوتبالم را در اين تيم ادامه دهم.

وي گفت : استقلال مدافعان خوب و جواني دارد كه اميدوارم در كنار آنها بتوانم فصل آتي را با پيروزي به پايان ببريم.

شهبازيان در خصوص ناهماهنگي هاي موجود در خط دفاعي استقلال گفت : فكر مي كنم مشكل خاصي نباشد و با توجه به زمان باقي مانده تا آغاز رقابتهاي ليگ برتر بتوانيم نقاط ضعفمان را پوشش دهيم . به هر حال اميدوارم با توجه به تجربه و درايت آقاي قلعه نويي و همكاري تمامي بازيكنان استقلال بتوانيم فصل موفقي را پشت سر بگذاريم.