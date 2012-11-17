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۲۷ آبان ۱۳۹۱، ۸:۳۹

در ایام محرم/

مسابقه عکاسی ویژه کودکان و نوجوان در کانون پرورش فکری البرز برگزار می شود

مسابقه عکاسی ویژه کودکان و نوجوان در کانون پرورش فکری البرز برگزار می شود

کرج - خبرگزاری مهر: مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان البرز ضمن برشمردن برنامه های کانون در ایام محرم از برگزاری مسابقه عکاسی برای کودکان و نوجوانان خبر داد.

صفی الله رمضانخانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام ویژه برنامه های کانون پرورش فکری استان در ایام محرم و عاشورا گفت: امسال نیز همانند سال های گذشته برنامه های مختلفی به منظور  شناخت و تبیین ارزش های والای عاشورا در مراکز مختلف کانون استان اجرا خواهد شد.

وی افزود: مربیان کانون امسال نیز با نگاه ترویجی و با خلاقیت با توجه به حقیقت واقعه کربلا امر به معروف را مد نظر قرار داده و در این ایام کتاب هایی در رابطه با  امام حسین(ع) معرفی می کنند و در اختیار اعضا قرار خواهند داد.

رمضانخانی اجرای برنامه قصه گویی عاشورا توسط مربیان و اعضای مراکز کانون استان، معرفی سرزمین کربلا، معرفی واقعه و شهدای عاشورا، برگزاری مسابقات عاشورایی، برگزاری جلسات بحث آزاد و نقد کتاب های مرتبط با عاشورا و فرهنگ آن را از برنامه های مشترک تمامی مراکز استان عنوان کرد.

وی یادآور شد: همچنین ویژه برنامه سوگواره ویژه عاشورایی برای سومین سال متوالی در کانون استان برگزار خواهد شد که در این همایش از سخنران ویژه دعوت خواهد شد و اعضای نوجوان مداحی خواهند کرد و طی آن کودکان و نوجوانان با فلسفه قیام امام حسین(ع) آشنا می شوند.

برگزاری مسابقه عکاسی با موضوع محرم و سوگواری های خاص آن در سه سطح اعضا، مربیان و آزاد و برگزاری مسابقه دل نوشته های عاشورایی از دیگر برنامه های اجرایی کانون در این ایام است که رمضانخانی به آن اشاره کرد.

کد مطلب 1744749

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