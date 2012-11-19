150شهروند اصفهانی ناظر افتخاری تخلفات شهری شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی بقایی با اعلام این خبر که حدود 150 تن از شهروندان اصفهان به عنوان ناظران افتخاری تخلفات شهری انتخاب شدند، اظهار داشت: در آبان سال جاری با برگزاری مسابقهای بیش از 100 هزار بروشور و تراکت آموزشی با محور تخلفات شهری و به ویژه تخلف "سد معبر" در میان شهروندان مناطق مختلف شهر توزیع شد.
وی گفت: توزیع این بروشورها در قالب یک مانور جامع شهری با حضور 100 نوجوان عضو طرح سفیران شهروندی به انجام رسید.
دبیر کمیته فرهنگ شهروندی شهرداری اصفهان افزود: برگزیدگان این مسابقه بزرگ شهری همچنین با تکمیل فرم ویژهای به عنوان ناظران افتخاری تخلفات شهری انتخاب شدند و پس از دورههای آموزشی مختلف پیرامون انواع تخلفات شهری و نحوه مقابله با آن کدهای نظارتی دریافت میکنند و چشم بینای مدیریت شهری در مناطق مختلف شهر میشوند.
وی تاکید کرد: این ناظران موظفند، هرگونه تخلف شهری اعم از سد معبر، تکدی و غیره را برای پیگیری و رفع تخلف، به مدیریت پیشگیری و نظارت بر تخلفات شهری شهرداری اصفهان اطلاع دهند.
بقایی تصریح کرد: اجرای موفق این طرح علاوه بر افزایش مشارکت شهروندان، وقوع تخلفات شهری را به میزان قابل توجهی کاهش میدهد.
زمینهسازی امکانات برای برخط سازی بارنامه در استان اصفهان
مدیر کل حمل و نقل و پایانههای استان اصفهان گفت: زمینهسازی امکانات لازم برای برخط سازی بارنامه در استان اصفهان فراهم شده است.
حسینعلی شمعانیان با اشاره به موقعیت ترانزیتی اصفهان و رتبه اول این استان در حمل بار در کشور افزود: در استان اصفهان تعداد 452 شرکت حمل و نقل کالا مشغول به فعالیت هستند.
وی اظهار داشت: برای تعداد زیادی از این شرکتها امکانات لازم به منظور اجرای سامانه بر خط سازی سیستم صدور بارنامه فراهم شده است.
مدیر کل حمل و نقل و پایانههای استان اصفهان اضافه کرد: تاکنون جلسههای متعددی با کانون و تشکلهای صنفی حمل و نقل کالای استان برگزار شده است.
وی گفت: در یک برنامه زمانبندی قرار است از تاریخ 30 آبان تعداد 452 شرکت حمل و نقل کالا به اینترنت پرسرعت وصل شود.
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