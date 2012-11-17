محرم شور و شعور می خواهد/ یار خوبی در این خوان غم باشیم

به گزارش خبرنگار مهر، تمامی در و دیوار شهر بوی غم می دهد همه خود را برای گریستن مهیا می کنند، محرم که نزدیک می شود هر کس که ذره ای دلش را به سمت و سوی مصیبت های ائمه سوق دهد نا خودآگاه به دنبال فرصتی یا شاید آنی می گردد تا به این دستگاه عظیم محبت و اجابت خدمت کند و با بدست آوردنش حاضر نیست حتی آنی از آن را از دست بدهد.

واقعا این چه سری است که نه تنها شیعیان کشورهای مسلمان را بلکه برخی معتقدان به دین های الهی دیگر را در کشورهای غیر مسلمان مشتاق آمدن این ماه کرده است.

افرادی که خود را برای بکاء بر زخم های "امام حسین (ع)"، برای بکاء بر مصیبت های "زینب(س)" آماده می کنند، البته جای تعجب ندارد چرا که ناخدای کشتی نجات خود گفته است: "من شهید اشکهای جاری هستم، نام و یاد من نزد هیچ انسان با ایمانی برده نمی شود جز اینکه طوفانی از حزن و اندوه در دلش پدیدار گردد و بر آنچه بر من در راه حق و عدالت رسید، می گرید"

محرم شور و شعور می خواهد

دکتر شریعتی می گوید: حسین (ع) بیشتر از آب تشنه لبیک بود اما افسوس که به جای افکارش زخم های تنش را نشانمان دارند و بزرگترین دردش را بی آبی به تصویر کشیدند".

این سخن و هزارن سخن ادیبان، روحانیون، صاحبان علم و شریعت و از همه مهمتر روایات ائمه معصومین علیهم السلام نکته ای را دارای اهمیت می کند که توجه به معرفت حسینی توسط عزاداران باید بیشتر از گریستن برای او در تحقق آرمان های والایش نمود پیدا کند چرا که به تعبیر امام خمینی(ره) "اسلام در بقای خود مدیون عاشورا است".

در این میان با حفظ شور حسینی و جاری سازی فضای محرم در شهر باید یادمان باشد که دچار افراط و تفریط در این وادی نشویم چرا که دشمن منتظر لحظه ای غفلت است.

نماینده ولی فقیه در کرج در این خصوص در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در ایام عزاداری ابا عبدالله الحسین(ع) مبلغین و روحانیون باید در برخورد با دو مقوله افراط و تفریط با هوشیاری برخورد کنند.

حجت الاسلام محسن کازرونی ادامه داد: در بحث مقابله با افراط و تفریط در عزادرای ها با دو قشر مواجه هستیم، افراد عاقل نمایی که بطور جدی در مقابل خیمه های عزاداری می ایستند و گریه را منکر می شوند و اگر خیلی روشنفکرانه عمل کنند اهداف امام را بر زبان جاری می سازند و دسته دوم افرادی هستند که در مقابل دسته اول ایستاده، جلسات عزاداری را مداح محور می کنند و نقش مهم روحانیت را به فراموشی می سپارند.

وی تصریح کرد: هر دو گروه بر خلاف اهداف ائمه و فقها عمل می کنند در حالی که باید در کنار عزاداری و گریه برای امام حسین(ع) اندیشه ها و اهداف این حضرت نیز تشریح و در کنار این شور به معارف نیز توجه شود.

مراقب انحرافات در عزاداری ها باشیم

مدیرکل تبلیغات استان البرز نیز با اشاره به ثبت و ساماندهی دو هزار و 424 هیئت مذهبی در استان البرز، گفت: در ایام محرم تمامی این حسینه ها، تکایا و هیئت های مذهبی برنامه های در خور شان این ایام برگزار می کنند.

سید عباس مسعودی در خصوص اعمال نفوذ افراد سود جو در هیئت های مذهبی هشدار داد و اظهار داشت: برخی از افراد فرصت طلب و سود جو با بهره گیری از ترفند کمک مالی به هیئت های مذهبی وارد این عرصه می شوند در حالی که هدفشان انحراف هیئت ها از مسیر اصلی است.

وی تصریح کرد: از تعداد هیئت های یاد شده 80 درصد در کرج مستقر هستند البته این آمار تمامی تکایای مذهبی نیست و تعدادی بدون مجوز در حال فعالیت هستند.

به هر ترتیب در روزهای محرم سلامی دهیم به سرچشمه همه خوبی ها البته با معرفت!!

سلام بر او که؛ آدم را بهترین وارث، نوح را شایسته ترین فرزند، ابراهیم را وارسته ترین پسر و ...

بر آن شکیبا تر از ایوب، مصمم تر از شعیب، پرشکوه تر از سلیمان، پر شهامت تر از موسی و بر آن مظهر علی (ع) و آن جمال دل آرای محمد (ص).

و در آخر سلام بر آن گرامی مرد تاریخ که ناخدای کشتی نجات است، مردی که عاشورایش درخشش نور مطلق بود.

گزارش از عاطفه بیات