الگو پذیری حرکت های آزادی بخش از حماسه عاشورا و درس های ماندگار سید الشهدا(ع)، عاشورا را به کانون انقلاب های بزرگ در تاریخ تبدیل کرده است.

اما بسترهای زمینه ساز قیام خونین امام حسین(ع) را در کجا باید جستجو کرد؟ برای رسیدن به پاسخ این سوال نگاهی دقیق به دوران حکومت این امام همام ضروری است به همین دلیل به سراغ اندیشمندان دینی شهرستان شاهرود رفتیم تا به پاسخ این سوال دست یابیم.

بهم آمیختگی دنیا خواهی و جهل

امام جمعه موقت شاهرود و استاد حوزه و دانشگاه در این گفتگو با اشاره به این که یکی از بستر های قیام عاشورا بهم آمیختگی دنیا و جهل مردم عصر امام حسین(ع) بود، خاطرنشان کرد: وقتی از امام حسین (ع) سؤال شد که آن همه مردمی که شما را به کوفه دعوت کرده اند، کجایند و چرا از یاری آن ها خبری نیست، ایشان در پاسخ فرمودند:" اِنَّ النّاسَ عَبیدُ الدُّنْیا وَ الدِّینُ لَعْقٌ عَلى اَلْسِنَتِهِمْ یَحوطونَهُ ما دَرَّتْ مَعائِشُهُمْ فَاِذا مُحِّصوا بِالْبَلاءِ قَلَّ الدَّیّانونَ" "همانا مردم بنده دنیا شده اند و دین لقلقه زبانشان است و تا آن جایی دین را می خواهند که منافع دنیوی آنها تامین باشد و هر گاه بلایی پیش آید، دینداران اندک اند".

حجت الاسلام عباس امینی تصریح کرد: در حقیقت این کلام نورانی امام حسین(ع) معیار ارزیابی شیعیان و مبارزان اسلامی در هر عصر و زمانی است، اگر دنیا خواهی و جهل را با هم بیامیزند کربلای تازه ای برپا می کنند و امام حسین(ع) را دوباره و چند باره به مسلخ می برند.

وی ادامه داد: در سایه تبلیغات آگاهانه دشمن است که مردم به شأن و مقام اهل بیت(ع) پی نمی برند و نسبت به همراهی آنها دچار تردید می شوند تا آنها در عین حقانیت مظلوم واقع شوند و بهترین فرصت برای دشمن ایجاد می شود تا مردم را از اهل بیت (ع) جدا کنند و حتی آن ها را از بین ببرند.

عملکرد خواص

امینی یکی دیگر از مولفه های تاثیر گذار در سرنوشت حوادث و جهت گیری های فرایند تاریخ را عملکرد خواص در جبهه حق و باطل دانست و ابراز داشت: خواص حادثه کربلا چون "شریح قاضی" با عملکرد بد خود و ترس و فریفتگی به مال دنیا، تاریخ را با خون رقم زدند، عوام را متفرق، خواص را شهید کردند و با تطمیع توانستند فرزند رسول خدا(ص) را در کربلا شهید کنند.

وی افزود: امام برای دعا و نیایش از دشمن فرصت می گیرد و بسیار زیبا به مردم می فهماند که تمام بدبختی های آن ها به خاطر دوری از قرآن است و شاید به همین دلیل است جاسوس سپاه کوفه که راز و نیاز و بیداری امام(ع) را می بیند و با عربده کشی و مستی سپاه عمر سعد مقایسه می کند به این می اندیشد که نمی توان با کسی که تا صبح به استغفار می پردازد به جنگ پرداخت و به سپاه امام (ع) می پیوندد.

جهالت مردم

این استاد حوزه و دانشگاه عامل موثر دیگر در شکل گیری نهضت عاشورا را حرکت مردم به سوی گمراهی و قائل نبودن به فرق میان حق و باطل معرفی کرد و اظهار داشت: امام حسین (ع) در بیان انگیزه خود می فرماید:" أَلا تَرَوْنَ أَنَّ الْحَقَّ لا یُعْمَلُ بِهِ وَ أَنَّ الْباطِلَ لا یُتَناهی عَنْهُ، لِیَرْغَبَ الْمُؤْمِنُ فی لِقاءِاللّهِ مُحِقًّا، فَإِنّی لا أَرَی الْمَوْتَ إِلاّ سَعادَةً وَ لاَ الْحَیاةَ مَعَ الظّالِمینَ إِلاّ بَرَمًا" بهترین شاهد گمراهی امت این است که بیش از پنجاه سال از فوت پیامبر(ص) نگذشته بود و هنوز کلمات مبارک آن حضرت آویزه گوش ها بود که فرموده بودند :"حسین منی و أنا من حسین أحب الله من أحب حسینا" اما امت پیامبر(ص) به جای عمل کردن به احادیث و احترام گذاشتن به این خاندان برای رسیدن به اهداف دنیوی خود کمر به قتل امام حسین (ع) بستند و حرکت حق طلبانه و اصلاح گرایانه وی را فتنه ای در میان امت دانستند و عاشورا را رقم زدند.

تحریم امامت و ولایت

امینی عنوان کرد: مهمترین فلسفه سیاسی اسلام، اصل امامت است و طبق روایات روح و جان تمام عقاید و اعمال انسان به حساب می آید و بدون پذیریش آن هیچ عملی از انسان پذیرفته نمی شود و اسلام بی امام همچون پیکری بی روح است.

وی با اشاره به این که زیر بنای تحریف امامت در شورای سقیفه گذاشته شد و معاویه آن را توسعه داد و در عمل امامت را از دین جدا کرد گفت: معاویه با کینه ای که از پیامبر(ص) و خاندان پاکش داشت با جعل احادیث، امامت را از اسلام گرفت.

امام جمعه موقت شاهرود همچنین یادآور شد: یزید پس از مرگ پدرش معاویه، برای گرفتن بیعت از امام(ع) هر نوع حیله ای به کار برد ولی امام حسین (ع) می فرماید:" کسی مثل من با شخصی مثل یزید بیعت نخواهد کرد".

استبداد علیه پیروان اهل بیت(ع)

حجت الاسلام حمید عبدالهیان نیز گفت: از نمونه های استبداد معاویه و پس از او بنی امیه این بود که تمام سعی خود را به کار بستند تا کسانی که به جعل و دروغ درباره پیامبر(ص) نمی پرداختند با تهدید و فشار خاموش کنند تا مفاهیم و اندیشه های رهبری صحیح را بر زبان جاری نسازند.

استاد فلسفه حوزه و دانشگاه تصریح کرد: معاویه بارها اعلام کرده بود که هر کس با وی بیعت نکند از هیچ امنیتی برخوردار نیست و در صورتی که این سیاست در مورد شخصی جواب نمی داد به شدیدترین وجه اقدام به تهدید و تطمیع می کرد.

این کارشناس علوم دینی تاکید کرد: یزید همین شیوه را با خشونت بیشتری در پیش گرفته بود و با قتل هانی و افرادی که به مسلم کمک می کردند محیط ارعاب و ترسی را برای مردم فراهم ساخته بود تا به اهداف پلید و دنیا طلبانه خود دست یابد.

تغییر در شیوه تعیین خلیفه

عبداللهیان خاطر نشان کرد: تعیین خلیفه که در دوره خلفای راشدین (غیر از حضرت علی (ع)) با نص خلیفه قبلی تعیین می شد از معاویه به بعد به شکل موروثی و انتصابی و به زور شمشیر صورت گرفت، معاویه از طریق پیکار به مقام خلافت رسید و آغاز پادشاهی و تخطی از قاعده خلافت را پایه گذاری کرد.

وی اظهار داشت: معاویه حتی برای تثبیت خلافت پسرش یزید مخالفان احتمالی آینده را با دادن زهر یا بخشیدن زمین و ملک و املاک و پرداخت حق سکوت از سر راه برداشت.

تغییر در شیوه زندگی خلفا

استاد فلسفه حوزه و دانشگاه، اموری را که باعث شد تا خلفا از وضعیت حکومت شوندگان غافل شوند اختیار کردن شیوه ملوک و پادشاهان دانست و عنوان کرد: آنها با زندگی در کاخ های شاهانه، تشکیل گاردهای سلطنتی، دور شدن از مردم و زندگی ساده پیامبر اکرم(ص) به استخدام حاجب و دربان پرداختند و ارتباط مستقیمشان را با مردم و رعیت قطع کردند و همین امر باعث شد تا از وضعیت حکومت شوندگان غافل شوند.

عبدالهیان یادآور شد: در این دوره خاص از زمان آزادی امر به معروف و نهی از منکر و آزادی اندیشه از مسلمانان سلب شد، در حالی که اسلام نه تنها آن را حق مسلم مسلمانان می دانست بلکه حتی فرض را بر آن ها قرار داده بود و قائم بودن حکومت و جامعه اسلامی را منحصر به زنده بودن وجدان و آزادی زبان آن ها می دانست.

دگرگونی در کیفیت مصرف بیت المال و وضع مالیات

وی با اشاره به این که زمانی که تقسیم بیت المال به دست اهل بیت(ع) بود از آن به عنوان امانت خلق و خالق نزد حکومت و اهل بیت(ع) یاد می شد ابراز داشت: در دوران خلفا و معاویه نه تنها این گونه نبود که تعدی و دست اندازی به بیت المال به دست خلیفه هم از جانب سایر دست اندرکاران حکومت نیز رواج داشت و خزانه نیز به عنوان ثروت پادشاهی و دودمان شاهی به پادشاهان تعلق می گرفت و رعیت ها تنها مالیات پرداز پادشاه شده بودند و کسی نمی توانست در این مورد از حکومت بازخواست کند.

عبدالهیان با تاکید بر این که در زمان خلفای راشدین قاضیان به فرمان خلفا تعیین می شدند و از هرگونه جبر و سخت گیری جز ترس از خدا آزاد بودند و کسی حق دخالت در کار داوری آنها را نداشت ادامه داد: با تبدیل خلافت به پادشاهی از این اصل مهم دولت اسلامی هم نشانی باقی نماند و حتی والیان و حاکمان خلفا نیز به عزل و نصب قضات پرداختند و مقام قضات منحط و نازل شد که نمونه بارز آن در " شریح قاضی" به چشم می خورد.

شیوع دوباره تعصب های قومی و نژادی

این کارشناس علوم دینی گفت: در زمان خلیفه دوم دیوان عطایا، حقوق و بیت المال، بر اساس سوابق اسلامی افراد و ترکیب قبیله ای و مهاجرت و طبقه بندی امت بر پایه قومیت و نژاد و سابقه گرایش به اسلام و مانند آن شکل گرفت و در نتیجه اختلاف بین طبقات اجتماعی افزایش یافت، ریا پدید آمد و توقعات و مطالبات شدت یافت و جامعه به طبقه خواص و عوام یا عامه و خاصه تقسیم شد.

وی افزود: با گسترش فتوحات اسلامی، اختلاط نژادهای گوناگون عرب و عجم از اقوام گوناگون غیر عرب به وجود آمد؛ اسیران جنگی و بردگان بسیاری به قبایل عربی تعلق گرفتند و مفاهیم همچون عرب و موالی و به تعبیر امروزی، شهروند درجه یک و دو مطرح شد و نظام پادشاهی بر مبنای قوم پرستی قبیله ای، حقوق کمتری را نصیب بخش بزرگی از این نو دینان تازه وارد کرد و باعث بازگشت عصبیت های جاهلی قومی، جنسی و وطنی قبلی شد.

عبداللهیان با یادآوری این نکته که امویان بر همه به ویژه بر مسلمانان جدید که از نژاد عرب نبودند جزیه و خراج سنگینی بستند و حتی ائمه جماعات و قضات را از اعراب قرار دادند تاکید کرد: آن ها از هیچ گونه خفت و خواری در حق غیر تازیان، کوتاهی نکردند و با رفتاری برده گونه، این ذهنیت را در آن ها ایجاد کردند که ایشان حتی پس از تشرف به اسلام نیز از حقوق مساوی با تازیان مسلمان برخوردار نخواهند بود و این رفتار موهوم تخم کینه را در دل غیر تازیان نسبت به اعراب بارور کرد و مایه ظهور نهضت هایی همچون" شعوبیه" شد.

تخریب سنت نبوی

استاد فلسفه حوزه و دانشگاه تصریح کرد: پس از شهادت امام علی(ع) و تشکیل پادشاهی اموی به سر کردگی معاویه، او با حیله گری و تهدید و تطمیع یاران امام حسن(ع) از جمله خرید سرداران سپاه او مانند "عبد الله بن عباس" ابتدا در جنگ روانی علیه طرفداران امام پیروز شد و پس از منزوی کردن ایشان و ایجاد پراکندگی در یاران وی، صلح خود را به ایشان تحمیل کرد و امام حسن(ع) نیز به دلیل حمایت شدن از سوی مردم و نیز امکان سوء استفاده امپراتوری روم شرقی در حمله به بلاد اسلامی با امضای صلح نامه ای که چهره مزورانه واقعی معاویه را روشن می ساخت به صلحی تحمیلی تن داد.

وی اظهار داشت: از این مقطع به بعد معاویه تلاش خود را در تغییر ماهیت اسلامی حکومت و توقف و تحریف سنت نبوی و علوی، با روش های گوناگونی از جمله جعل احادیث، رواج شایعات در بدگویی و مذمت امام علی(ع)، مشوش و مخفی کردن چهره اسلام راستین، سخن گفتن از جبر، ارائه تفسیر های جعل شده از اسلام و ایجاد فرقه های کلامی به کار بست.

فساد دستگاه حکومت

عبداللهیان تاکید کرد: نظام خلافت بعد از شهادت امام حسن(ع) به نظامی ارتجاعی و قبیله ای تر یا به عبارتی به سلطنت موروثی و استبدادی با سردمداری امویان و عباسیان تبدیل شد.

وی افزود: حکومت معاویه با شهادت امام علی(ع) آغاز شد و نخستین حکومتی بود که توانست در میان اختلافات دینی، سیاسی و قبیله ای اعراب، با بهره گیری از زور، تزویر و حیله گری های سیاسی قدرت را به دست بگیرد.

زیر پا گذاشتن سنت نبوی

این کارشناس مذهبی خاطرنشان کرد: زندگی به شیوه پادشاهان و زیر پا گذاشتن سنت نبوی، روز به روز بیشتر می شد چنان که در دوران حکومت بنی امیه و بنی مروان و دوره عباسی شیوه سلطنت شاهنشاه های ساسانی وامپراتوران رومی در بلاد اسلامی رایج شد.

استاد فلسفه حوزه، عوامل شاخصی که به انحراف جامعه اسلامی در آن دوران دامن می زد را سلطه استبداد مطلق، موروثی شدن سلطنت، امیتازات و تبعیضات نژادی و سیاست های نژاد پرستانه عربی علیه غیر عرب ها، شکنجه، قتل و کشتار مسلمانان و طوایف مختلف و سرکوب آزادی ها، غارت بیت المال، شخصی کردن اراضی دولتی ناشی از فتوحات، رواج رشوه و فساد و تباهی های فراوان مالی، سیاسی و اخلاقی، شکاف و اختلاف طبقاتی شدید، اخذ مالیات های سنگین به عناوین مختلف از مسلمانان و غیر مسلمانان، ایجاد تفرقه و تشتت آرای مذهبی، نارسایی ها و نابسامانی های ناشی از حاکمیت استبدادی و همچنین شهادت منادیان اصلاح انقلابی و بازگشت به اسلام و دوره پیامبر(ص)، سرکوب سلسله قیام های داخلی شیعیان، خوارج، شعوبیه و ... دانست.

اتحاد زر و زور و تزویر زمینه ساز شکل گیری واقعه عاشورا

وی ادامه داد: امام حسین(ع) به عنوان ولی زمان مامور به هدایت است و اگر کار به شکل حکومت ممکن نشد باید در قالبی دیگر هدایت و رستگاری جامعه را تضمین کند.

این کارشناس مذهبی یادآور شد: اگر با تبلیغ، برقراری حکومت عدل و اقامه معروف و از بین بردن منکر ممکن نباشد، تکلیف فداکاری در میدان است و شهادت هم نوعی بیداری و هدایت است که با رفع موانعی همچون دنیا طلبی و جهالت همراه است.

عبداللهیان در پایان تاکید کرد: امروز این خطر ما را نیز تهدید می کند اگر اتحاد زر و زور و تزویر حفظ شود و در جامعه عمومیت یابد، به یقین امروز نیز دیر نخواهد بود که ما را دشمن ولی زمان خویش سازد، تا زمانی که جهل، ابزار فریب دنیا طلبان مکار باشد، خون مقدس ده ها حسین(ع) و حسن(ع) و فاطمه(س) و علی(ع) بر زمین جاری خواهد بود.

گزارش از الهام صادقی