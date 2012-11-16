  1. دانشگاه و فناوری
۲۶ آبان ۱۳۹۱، ۱۲:۳۴

برای نخستین بار در کشور؛

شماره هوشمند از طریق ارتباطات ابری ارائه شد

شماره هوشمند از طریق ارتباطات ابری ارائه شد

شرکت مخابرات استان قزوین برای نخستین بار در کشور سرویسی در سیزدهمین نمایشگاه بین المللی مخابرات ارائه کرد که بر اساس آن امکان استفاده از یک شماره با فناوری ابر ارتباطی به جای تمامی شماره های ارتباطی وجود دارد.

جلال پورشاکر - مدیرعامل شرکت مخابرات استان قزوین در گفتگو با خبرنگار مهر، ابر شماره را خدمت جدیدی از ارتباطات ابری توسط این شرکت مخابرات استانی اعلام کرد و گفت: پروژه ابر شماره که با همکاری یک شرکت استانی به سرانجام رسیده شماره ای هوشمند، در دسترس در همه جا و همه کاره است.

وی با تاکید براینکه ابرشماره یک شماره دلخواه خواهد بود، ادامه داد: این شماره بسته به شرایط شما، هوشمندانه تصمیم می گیرد و برای هر نوع ارتباطی آماده بوده و در همه جا قابل دسترسی است.
 
پورشاکر در این راستا با بیان اینکه ابرشماره معضل چند شماره تلفن را حل خواهد کرد، گفت: اگر ما یک شماره ملی داریم، چرا باید چندین شماره تلفن و یا نشانی ارتباطی داشته باشیم بنابراین در این سرویس تمامی تماس های یک فرد، چه از طریق تلفن ثابت، همراه، ایمیل و پیامک به سمت یک شماره دلخواه هدایت می شود.
 
وی گفت: علاوه بر رونمایی از ابر شماره، بهره برداری از تلفن تصویری بر بستر هایبرید، تلفن ثابت اعتباری و تلفن ترکیبی در تلکام توسط مخابرات قزوین ارائه شده است.
کد مطلب 1744866

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