شماره هوشمند از طریق ارتباطات ابری ارائه شد

جلال پورشاکر - مدیرعامل شرکت مخابرات استان قزوین در گفتگو با خبرنگار مهر، ابر شماره را خدمت جدیدی از ارتباطات ابری توسط این شرکت مخابرات استانی اعلام کرد و گفت: پروژه ابر شماره که با همکاری یک شرکت استانی به سرانجام رسیده شماره ای هوشمند، در دسترس در همه جا و همه کاره است.

وی با تاکید براینکه ابرشماره یک شماره دلخواه خواهد بود، ادامه داد: این شماره بسته به شرایط شما، هوشمندانه تصمیم می گیرد و برای هر نوع ارتباطی آماده بوده و در همه جا قابل دسترسی است.

پورشاکر در این راستا با بیان اینکه ابرشماره معضل چند شماره تلفن را حل خواهد کرد، گفت: اگر ما یک شماره ملی داریم، چرا باید چندین شماره تلفن و یا نشانی ارتباطی داشته باشیم بنابراین در این سرویس تمامی تماس های یک فرد، چه از طریق تلفن ثابت، همراه، ایمیل و پیامک به سمت یک شماره دلخواه هدایت می شود.

وی گفت: علاوه بر رونمایی از ابر شماره، بهره برداری از تلفن تصویری بر بستر هایبرید، تلفن ثابت اعتباری و تلفن ترکیبی در تلکام توسط مخابرات قزوین ارائه شده است.