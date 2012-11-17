رواج استفاده از تصفیه خانگی آب در کرمان/ روستانشینی بدون آب

به گزارش خبرنگار مهر، وجود آب سالم و پاکیزه کافی از ضروری ترین نیازهای انسان است بطوریکه بدون آن تصور داشتن زندگی توام با سلامت غیرممکن است چرا که بیش از 50 درصد از وزن بدن هر فرد را آب تشکیل داده و نبود آب سالم منشاء ویرانی و تباهی خواهد بود.

کرمان به دلیل بودن در شرایط آب و هوایی گرم و خشک و داشتن تجربه هوای گرم بالای 45 درجه، خشکسالی های اخیر و فرسودگی" شبکه های انتقال آب آشامیدنی سالم"، بعضی از مناطق چون روستاهای منطقه جنوب استان را با مشکل کمبود آب آشامیدنی سالم روبه رو ساخته است.

به دلیل ندادن آموزش ها و آگاهی های لازم به افراد این مناطق رعایت بهداشت در مصرف آب آشامیدنی سالم بسیار کم رنگ شده است و شمار زیادی از روستاییان کرمان هنوز از آب غیربهداشتی و ضدعفونی نشده قنات ها و موتور پمپ ها استفاده می کنند.

و این در حالی است که محور توسعه پایدار، انسان سالم است و سلامت انسان در بهره مندی از آب آشامیدنی سالم و پاکیزه می باشد و بدون تامین آن جایی برای سلامت افراد در جامعه وجود ندارد، بنابراین برخورداری از مصرف آب آشامیدنی سالم می تواند منشاء رفع برخی معضل ها در این استان قلمداد شود.

از سوی دیگر در شهرهای استان کرمان نیز طی سالهای اخیر استفاده از دستگاههای تصفیه آب نیز رواج چشمگیر یافته است و دلیل ان از وجود شایعاتی در خصوص غیر استاندارد بودن آب است که در سوی مقابل قویا از سوی مسئولان رد می شود و حتی استفاده از این دستگاهها را برای سلامتی شهروندان مضر می دانند.

با این وجود برداشت بیش از حد آب از منابع موجب واقعیتی است که منجر به افزایش سختی آب شده است و ادامه این روند و عدم بارش باران و تجدید منابع آبی موجود بر ابهامات این حوزه می افزاید.

خشکسالی در روستاها نیز به معضل استان کرمان تبدیل شده است بطوریکه دیگر مشکل آب کشاورزی نیست بلکه بیش از هزار روستا در کرمان با تانکر آب رسانی می شود و ادامه این روند موجب مهاجرت روستانشینان به شهرها شده است.

مصرف آب آلوده تهدیدی برای سلامتی شهروندان

با مراجعه به تاریخ بهداشت می توان به آمار و نشانه هایی از بیماری های همه گیر و تلفات بیشمار از مصرف آب آلوده به صورت فردی وگروهی در جامعه های بزرگ و کوچک انسانی در زمان های مختلف دست یافت.

روزانه چه در خانه یا بیرون از آن در هر گوشه از سطح جامعه به راحتی شیر آب را باز می کنیم و آن را مورد مصرف قرار می دهیم بدون اینکه بدانیم آیا آب مصرف شده کیفیتی دارد یا خیر؟ متاسفانه کمتر کسی است که بخواهد ذهن خود را درگیر این رده از سئوالات و رسیدن به جواب کند.

بخش قابل توجهی که در مسئله آب باید به آن پرداخته شود بخش آب آشامیدنی سالم است، آب آلوده می تواند به راحتی سبب انتقال بیماری ها به صورت مستقیم یا غیر مستقیم شود.

انتقال بیماری به طور مستقیم که عامل ایجاد کننده آن وارد شدن مدفوع، ادرار یا آلودگی های دیگر به آب و آشامیدن و یا تماس با آن پس از آلوده شدن است که باعث ورود مستقیم عامل بیماری به بدن شخص سالم شده و او را مبتلا به بیماری هایی چون حصبه، وبا، انواع اسهال های میکروبی و آمیبی، یرقان عفونی، فلج اطفال می کند.

بیماری هایی نیز به صورت غیرمستقیم به انسان انتقال داده می شوند در این گروه از بیماری ها مثل مالاریا که آب فقط محیطی برای رشد و تکثیر ناقل بیماری است و به طور مستقیم در انتقال بیماری نقشی ندارد.

بنابراین آب آشامیدنی سالم و پاکیزه مبتنی بر آگاهی و مشارکت همه جانبه افراد جامعه درخصوص بهره برداری و نگهداری از منابع آب است.

توصیه هایی برای مصرف آب

در مکان هایی که آلودگی آب شایع است استفاده از آب جوشیده و یا آب معدنی های بسته بندی شده با دقت در تاریخ مصرف آن توصیه شده و استفاده از آب چشمه و قالب های یخ که در بین راه یا در جاهای مشکوک به آلودگی فروخته می شود و اطمینانی به سالم بودن آن ها نیست پیشنهاد نمی شود.

استفاده از دستگاه های فیلتر آب" کوچکتر از یک میکرون" در منازل برای تصفیه آلودگی های آب مصرفی در خانواده می تواند جلوی بسیاری از آلودگی ها را تا حد امکان بگیرد.

استفاده از سه تا پنج قطره مایع ظرفشوئی یا مایع ضدعفونی کننده در هر لیتر آب و خواباندن سبزی ها و میوه ها برای مدت پنج دقیقه در آن باعث جدا شدن کیستها و تخم انگل از سبزیجات شده و ما را از قرار گرفتن در معرض آلودگی دور می سازد.

همه آحاد جامعه لازم است نسبت به اهمیت آب سالم برای مقاصد شرب و پخت و پز آگاهیهای لازم و فرهنگ صحیح مصرف و اجتناب از به هدر دادن آب سالم را بدانند.

لزوم آگاه سازی جامعه در خصوص مصرف آب آشامیدنی سالم

در روستاهای فاقد شبکه لوله کشی آب، پیشنهاد می شود خانه های بهداشت در روستا ها جلساتی تحت عنوان آموزش و آگاهی در خصوص استفاده از آب آشامیدنی سالم و مصرف نکردن آب آلوده برگزار کنند که جای خالی این آگاهی ها و آموزش ها نیز در خود استان و شهرستان های اطراف نیز دیده می شود.

در جاهایی که کمبود آب آشامیدنی سالم وجود دارد بهتر است سهمیه ای از آب آشامیدنی سالم برای هر شخص در نظر گرفته شود و برای برخی از افراد که تحت شیمی درمانی یا مبتلا به ضعف سیستم ایمنی و یا تحت پیوند قرار گرفته اند و کودکان، نوزادان، زنان باردار و جنین آن ها و سالمندان که نسبت به سایرین بیشتر مستعد آسیب‌های ناشی از آلودگی آب‌ها می باشند حمایت های بیشتری صورت گیرد و با در اختیار گذاشتن آب سالم بهداشتی به این افراد، جامعه انسانی را از تهدید خطرات جدی و جبران ناپذیر در امان نگه دارند.

.......................................

گزارش: معصومه قطب الدینی

