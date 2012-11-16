به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی وزارت اطلاعات در اطلاعیه ای اعلام کرد: با الطاف الهی و توجهات حضرت ولی عصر (عج) و با تلاش‌های شبانه‌روزی سربازان گمنام امام زمان (عج)، در چند روز گذشته تعدادی از عناصر تروریست وابسته به سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه که با انجام چندین مورد بمب‌گذاری در شبکه‌های انرژی استان خوزستان در صدد اخلال در امنیت استان و ایجاد ناامنی در زندگی شهروندان خوزستان بودند به همراه مقدار قابل توجهی مواد منفجره و اقلام ارسال شده از یکی از کشورهای حاشیه خلیج فارس شناسایی و بازداشت شدند.

بر اساس این اطلاعیه؛ این عناصر با هدایت سرویس‌های جاسوسی غربی _ صهیونیستی در صدد اقدامات خرابکارانه دیگری بودند که به لطف الهی کشف و خنثی شد.

در این عملیات تعداد هفت بمب آماده انفجار و وسایل ارتباطی و مخابراتی کشف و ضبط شده است.



در اطلاعیه وزارت اطلاعات آمده است: اطلاعات تکمیلی مربوط به این تیم تروریستی متعاقبا به استحضار ملت شریف ایران خواهد رسید.

