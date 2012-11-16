اختلاف صهیونیستها درباره تجاوز به غزه/ حزب کار از نتانیاهو انتقاد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روزنامه اتریشی "استاندارد" ، "اران هرمونی" از سیاستمداران حزب کار رژیم صهیونیستی و رئیس سابق این حزب، حملات علیه نوار غزه را خطای ائتلاف راستگرای بنیامین نتانیاهو ارزیابی کرد.

وی افزود: حزب کار در راستای در پیش گرفتن صلح با محمود عباس تلاش می کند و مانند نتانیاهو روند صلح را متوقف نمی کند. در پیش گرفتن چنین سیاستی کمک می کند تا ترورهایی که امروزه صورت می گیرد کاهش یابد.

این سیاستمدار صهیونیست همچنین گفت: سیاست امنیتی اسرائیل و موضع گیری در قبال فلسطینیان تنها یکی از موارد زیادی است که حزب کار و حزب لیکود نتانیاهو در آنها با هم اختلاف نظر دارند. حزب کار می خواهد در آستانه انتخابات به خصوص به مسائل اقتصادی بپردازد و به اعتراضات اجتماعی سالهای اخیر که در آن حدود نیم میلیون نفر علیه هزینه های بالای زندگی به خیابانها ریختند بپردازد.

هرمونی همچنین خاطر نشان کرد که در اعتراضات تابستان گذشته در سرزمینهای اشغالی، مردم یک ارتباط بیشتر بین جامعه و سران رژیم صهیونیستی را خواستار شدند اما با گذشت بیش از یک سال از این اعتراضات بسیاری از ساکنان سرزمینهای اشغالی می بینند که با توجه به اینکه سخت کار می کنند، اما درآمد کمی دارند.

اما بعد از حملات رژیم صهیونیستی به نوار غزه بار دیگر تنها یک موضوع و آن هم امنیت اسرائیل در مبارزات انتخاباتی مطرح شده است.

"اوساما انتار" یکی از کارشناسان مسائل سیاسی در نوار غزه این گونه در این باره اظهار نظر کرده است که خون فلسطینیان همواره یک موضوع خوب در مبارزات انتخاباتی سیاستمداران رژیم صهیونیستی بوده است و در انتخابات آینده این رژیم هم همین گونه خواهد بود.

