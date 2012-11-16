دور جدید حملات صهیونیستها به غزه/ 12 حمله در 10 دقیقه

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه المنار گزارش داد: رسانه های رژیم صهیونیستی اصابت موشک به بئر السبع، اسدود، عسقلان را تایید کردند.

پایگاه صهیونیستی یدیعوت آحارنوت از هدف قرار گرفتن منزلی در بیر توفیا با موشک مقاومت فلسطین خبر داد.

رسانه های رژیم صهیونیستی همچنین از حاکم شدن فضای رعب و وحشت در میان موسسات امداد و نجات این رژیم خبر دادند.

از سوی دیگر شبکه الجزیره از دور جدید حملات جنگنده های رژیم صهیونیستی به نوار غزه خبر داد.

رسانه های اسرائیلی از دوازده حمله جنگنده های رژیم صهیونیستی به غزه ظرف 10 دقیقه گذشته خبر دادند.