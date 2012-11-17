محسن رمضان بیگی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به بازی شرایط صبا در آستانه دیدار با سایپا در هفته پانزدهم لیگ برتر فوتبال، این دیدار را کاملا فیزیکی و درگیرانه پیش‌بینی کرد و اظهار داشت: بازیکنان ما خود را برای برخوردهای فیزیکی و جدال سخت با سایپا البرز آماده کرده‌اند.



وی ادامه داد: ما در این دیدار میهمان تیم سایپا البرز هستیم و سعی می‌کنیم با تلاش زیادی به دنبال کسب امتیاز از حریف باشیم اما باید پذیرفت که حریف این هفته ما تیم قدری است به خصوص اینکه در خانه و مقابل تماشاگران خودی می‌کند.



مدیر عامل باشگاه فرهنگی ورزشی صبای قم افزود: بازی بسیار خوبی را از هر دو تیم شاهد خواهیم بود به خصوص در دیداری که به خوبی باید بتوانیم از موقعیت‌های مقابل دروازه بهره ببریم تا صاحب امتیاز شویم زیرا کسب نتیجه مقابل تیم قوی سایپا البرز سخت خواهد بود.



وی ادامه داد: در بازی خارج از خانه قبل برابر آلومینوم هرمزگان پیروز شده‌ایم و در مجموع عملکرد صبا در خارج از خانه مثبت است، ضمن اینکه بازیکنان ما در این دیدار انگیزه زیادی دارند که به سه امتیاز بازی دست یافته و با کسب ششمین پیروزی این فصل، جایگاه خود را در جدول رده‌بندی مسابقات لیگ دسته برتر فوتبال باشگاه های کشور بهتر کنیم.



رمضان بیگی تصریح کرد: تصور ما از نوع بازی سایپا البرز در این دیدار که آنها میزبان ما خواهند بود، این است که این تیم برای کسب پیروزی به بازی هجومی دست بزند اما بازیکنان صبای قم نیز خود را برای بازی درگیرانه و تهاجمی آماده کرده‌اند.



وی یاد آور شد: به خوبی می‌دانیم که بازی در مقابل سایپا البرز برای ما کار آسانی نخواهد بود به همین خاطر مربیان تیم از بازیکنان خواسته اند از ابتدای مسابقه با صبر و حوصله بیشتر بازی کرده و سعی کنیم بعد از شناخت نوع بازی حریف، برنامه‌های تاکتیکی را در زمین مسابقه اجرا کنیم.



مدیرعامل باشگاه صبای قم ابراز داشت: صبای قم تیم بسیار خوبی است و در بازی های آتی بعد از تعطیلات لیگ برتر بازی پرقدرتی نیز از خود به نمایش خواهد گذاشت، در بازی با سایپا البرز نیز بازیکنان ما سعی می‌کنند ششمین برد خود را در خانه حریف کسب کنند.



لازم به ذکر است: تیم فوتبال صبای قم در هشتمین دیدار خارج از خانه خود در دور رفت مسابقات لیگ دسته برتر فوتبال باشگاه‌های کشور جام خلیج فارس و در رقابتی حساس از هفته پانزدهم یکشنبه در کرج میهمان تیم سایپا البرز خواهد بود.

