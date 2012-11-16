رئیس جدید هیئت دومیدانی استان کردستان انتخاب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در مجمع انتخابات هیئت دو میدانی استان کردستان "جلال شریعتی " با کسب 14 رای از 15 رای ماخوذه و یک رای سفید به عنوان رئیس جدید هیئت دومیدانی استان برای چهار سال آینده انتخاب شد.

رئیس جدید هیئت دومیدانی استان کردستان در این مراسم به بیان برنامه های چهار سال پیش رو پرداخت و گفت: ورزش چرخ عظیم حرکت اجتماعی به سوی سلامت جسمی و روحی بوده و وسیله ای برای رشد و توسعه همه جانبه علمی، اقتصادی، فرهنگی و نظامی کشور است.

جلال شریعتی با اشاره به اینکه نیاز است در راستای توسعه ورزش دومیدانی استان با برنامه ریزی های مناسب و مستمر گام برداریم، اظهار داشت: تلاش برای رشد کمی دومیدانی و افزایش تعداد بیمه شدگان ورزشی در این رشته خصوصا بانوان، ایجاد انگیزه برای گرایش به دومیدانی و فرهنگ سازی در این زمینه، برگزاری همایش سالانه به منظور ایجاد نشاط و شادابی از مهمترین برنامه ها است.

وی افزود: برنامه ریزی برای استفاده بهینه از فضاهای موجود، تلاش در راستای تامین تجهیزات مورد نیاز، راه اندازی سایت تخصصی دومیدانی استان و تدوین برنامه چهار ساله از جمله برنامه های است که در راستای توسعه زیر ساخت های این رشته پایه مد نظر است.

رئیس جدید هیئت دو میدانی کردستان بیان کرد: ارتقاء سطح مربیان با برگزاری کلاس های آموزشی لازم، ارتقاء سطح داوران، استفاده از تجربیات پیشکسوتان، حمایت مادی و معنوی از مربیان در راستای ایجاد انگیزه و ارتباط مدیران ادارات و سازمان های مرتبط حوزه ورزش از دیگر برنامه های است که در راستای تقویت نیروی انسانی رشته دومیدانی است.

شریعتی یادآور شد: همکاری و تعامل آموزش و پرورش با این هیئت یک ضرورت است و جذب رده های سنی مختلف در این رشته مادر نیازمند همکاری مدارس سطح استان کردستان است.

وی ادامه داد: شهرداری های استان توان همکاری و به خصوص حمایت مالی را از هیئت های ورزشی دارند و نیاز است با برنامه ریزی درست در آینده نزدیک شاهد تعامل و همکاری هرچه بیشتر شهرداری با هیئت های ورزشی باشیم.

رئیس جدید هیئت دومیدانی کردستان در پایان سخنان خود گفت: انتظار می رود با حمایت های مالی اداره کل، فدراسیون دومیدانی و برنامه ریزی های مستمر شاهد درخشش ورزشکاران کردستانی در عرصه های ملی و بین المللی باشیم.