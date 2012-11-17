عبدالله ابراهیم از سردبیران روزنامه البیان امارات متحده عربی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره مواضع سیاست خارجی کشورمان در قبال فلسطین و رژیم صهیونیستی گفت: به اعتقاد من ایران تنها کشوری است که در سه دهه اخیر همواره بر مواضع حمایتی خود از کشور فلسطین پابرجا مانده است.

وی ادامه داد: مساله فلسطین و آنچه صهیونیست‌ها در قبال آنها انجام می‌دهند آنقدر مشخص و شفاف است که جای سوال دارد چرا برخی کشورها مواضع چندگانه اتخاذ می‌کنند؟ مگر غیر از این است که صهیونیست‌ها سرزمین و خانه‌های فلسطینی‌ها را اشغال کرده‌اند.

این روزنامه‌نگار عرب با تاکید بر اینکه مشکل اصلی منطقه ما اسرائیل است نه کشوری مانند ایران، بیان کرد: اولین مساله‌ای که باید حل شود پایان تجاوز صهیونیست‌ها به حقوق فلسطینی‌هاست. ایران هرگز خطری برای جهان و منطقه محسوب نمی‌شود و هرگاه جامعه جهانی می‌خواهد تمرکزها را از اسرائیل بردارد سعی می‌کند ایران را کشوری خطرناک مطرح کند.

عبدالله ابراهیم اضافه کرد: ریشه بسیاری از مشکلات کشورهای غربی با ایران به حمایت بی‌چون و چرای این کشور از فلسطینی‌ها برمی گردد. پرونده هسته‌ای ایران را هم به بهانه‌هایی از این دست به مساله‌ای پیچیده تبدیل کرده‌اند.

وی با اشاره به اینکه داشتن انرژی هسته‌ای با اهداف صلح‌آمیز حق هر کشوری است، گفت: مگر غیر از این است که کشورهای غربی همچون آمریکا به انرژی هسته ای و حتی بمب اتم دسترسی دارند و در سابقه‌شان نیز استفاده از آن ثبت شده است. چطور است که دیگر کشورها برای دستیابی به این انرژی آنهم با اهداف صلح‌آمیز مجاز نیستند و یا تنها در صورت اجازه آنها می‌توانند از این انژری برخوردار باشند؟

این فعال رسانه‌ای عرب در پایان تاکید کرد: مگر رژیم صهیونیستی به انرژی هسته‌ای و حتی بمب اتم دسترسی ندارد؟ چرا جامعه جهانی در این‌باره از آنها سوال نمی‌کند. به اعتقاد من ایران در صورت داشتن انرژی هسته‌ای از آن برای ساختن بمب و استفاده از آن علیه اسرائیل استفاده نمی‌کند.