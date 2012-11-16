گسترش فرهنگ عاشورایی نیازمند تلاش همگانی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام شیخ عباس بحرینی در خطبههای این هفته نماز جمعه عسلویه با اشاره به فرارسیدن ایام عاشورا، اظهار داشت: همه باید برای نهادینه کردن و گسترش فرهنگ عاشورایی در جامعه تلاش کنیم.
وی در ادامه با تاکید بر لزوم حضور گسترده همه اقشار در برنامههای ویژه ایام محرم، خواستار تلاش گسترده برای برگزاری هرچه باشکوهتر این برنامهها شد و افزود: امیدواریم امسال نیز شاهد حضور باشکوه و معنوی مردم عسلویه باشیم.
امام جمعه موقت عسلویه اضافه کرد: مسئولان کشوری و وزرا از تاسیسات گازی عسلویه بازدیدهای زیادی دارند ولی هیچ کدام از مسئولان حاضر نیستند در بین مردم عسلویه حاضر شوند و به مشکلات مردم توجهی نمیشود.
وی همچنین در ادامه با اشاره به بالارفتن قیمتها در منطقه پارس جنوبی و عسلویه، بیان داشت: مسئولان باید نظارت بیشتری داشته باشند و به فکر محرومان و اقشار کمدرآمد باشند و بازار را کنترل کنند.
حجتالاسلام بحرینی اضافه کرد: با راهاندازی تاسیسات و مخازن و فازها و پالایشگاههای جدید در منطقه عسلویه، آلودگیها چند برابر میشود و مردم عسلویه دچار امراض گوناگونی میشوند و باید به فکر سلامت مردم باشید.
وی در ادامه با بیان اینکه مردم عسلویه بازنده اصلی تاسیسات پارس جنوبی هستند، به آلودگیهای ناشی از نفت و گاز در عسلویه اشاره کرد و ادامه داد: بیماریهای سرطان خون و بیماریهای قلبی در عسلویه زیاد شده است.
امام جمعه موقت عسلویه با تاکید بر ضرورت تلاش برای رفع مشکلات و نیازهای مردم عسلویه، اضافه کرد: امیدواریم با تدابیر بیشتر مسئولان شاهد رفع مشکلات مردم در منطقه باشیم.
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