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۲۶ آبان ۱۳۹۱، ۱۵:۱۵

بچیروویچ در گفتگو با مهر:

پیروزی ماهان مقابل مهرام شانسی بود/ مهرام بازیکن خارجی می گیرد

پیروزی ماهان مقابل مهرام شانسی بود/ مهرام بازیکن خارجی می گیرد

اصفهان - خبرگزاری مهر: سرمربی تیم ملی بسکتبال و سرمربی تیم مهرام تهران گفت: پیروزی تیم بسکتبال فولاد ماهان مقابل مهرام تهران از روی شانس اتفاق افتاد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرمربی تیم ملی بسکتبال ایران که هدایت مهرام را نیز بر عهده دارد، معتقد است که نتیجه بازی تیم های مهرام و فولاد ماهان که با پیروزی 64-66 تیم اصفهانی رقم خورد از روی شانس بوده است.

بچیروویچ در گفتگو با خبرنگار مهر ادامه داد: نتیجه این بازی به هیچ وجه عادلانه نبود و از روی شانس رقم خورد. اما این نکته را هم باید اضافه کنم که بسکتبال ایران به چنین بازی هایی با این سطح و نزدیک نیاز دارد و حق ایرانی هاست که چنین بازی های سنگین با این حساسیت را برگزار کنند.

وی تصریح کرد: نتیجه این دیدار از قبل قابل پیش بینی نبود و آن تیمی که شانس بیشتری داشت برنده بازی شد.ما بازی را خوب آغاز نکردیم در ادامه اشرافمان به بازی بیشتر شد که البته در لحظات پایانی با یک اشتباه در دفاع و ارسال یک شوت نتیجه را واگذار کردیم و این خاصیت بازی بسکتبال است.

سرمربی تیم ملی بسکتبال ایران  در مورد حضورش در تیم مهرام به عنوان سرمربی بیان داشت: مدت زمان زیادی نیست که هدایت این تیم را برعهده گرفته ام و زمان همه چیز را در آینده مشخص می کند اما قول می دهم این تیم روز به روز شرایط بهتری پیدا کند و از مدعیان قهرمانی باشد.

وی افزود: آمدن بازیکن خارجی تاحدی مشکلات را حل می کند که با صحبتی که با مسئولان مهرام داشتم این بازیکن به زودی جذب خواهد شد.

کد مطلب 1745074

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