پیروزی ماهان مقابل مهرام شانسی بود/ مهرام بازیکن خارجی می گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، سرمربی تیم ملی بسکتبال ایران که هدایت مهرام را نیز بر عهده دارد، معتقد است که نتیجه بازی تیم های مهرام و فولاد ماهان که با پیروزی 64-66 تیم اصفهانی رقم خورد از روی شانس بوده است.

بچیروویچ در گفتگو با خبرنگار مهر ادامه داد: نتیجه این بازی به هیچ وجه عادلانه نبود و از روی شانس رقم خورد. اما این نکته را هم باید اضافه کنم که بسکتبال ایران به چنین بازی هایی با این سطح و نزدیک نیاز دارد و حق ایرانی هاست که چنین بازی های سنگین با این حساسیت را برگزار کنند.

وی تصریح کرد: نتیجه این دیدار از قبل قابل پیش بینی نبود و آن تیمی که شانس بیشتری داشت برنده بازی شد.ما بازی را خوب آغاز نکردیم در ادامه اشرافمان به بازی بیشتر شد که البته در لحظات پایانی با یک اشتباه در دفاع و ارسال یک شوت نتیجه را واگذار کردیم و این خاصیت بازی بسکتبال است.

سرمربی تیم ملی بسکتبال ایران در مورد حضورش در تیم مهرام به عنوان سرمربی بیان داشت: مدت زمان زیادی نیست که هدایت این تیم را برعهده گرفته ام و زمان همه چیز را در آینده مشخص می کند اما قول می دهم این تیم روز به روز شرایط بهتری پیدا کند و از مدعیان قهرمانی باشد.

وی افزود: آمدن بازیکن خارجی تاحدی مشکلات را حل می کند که با صحبتی که با مسئولان مهرام داشتم این بازیکن به زودی جذب خواهد شد.