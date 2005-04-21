فايننشال تايمز : بحران در مذاكرات هسته اي ايران و اروپا موقتي است

به گزارش خبر گزاري مهر ، روزنامه فايننشال تايمز در گزارشي از روند مذاكرات هسته اي ايران و اروپا مي نويسد كه تيمي از مذاكراه كنندگان هسته اي آلمان ، انگليس و فرانسه 23 مارس در پاريس با مقامات ايراني ديدار و گفتگو كردند كه نمايشي بيش نبود .



فايننشال تايمز مي افزايد : اين مذاكرات كه منظور از آن پيدا كردن راهي براي مهار برنامه هسته اي ايران است بدون دستيابي به توافقي سه ماه است كه ادامه دارد و باسرو صداهايي كه در ايران براه افتاده است تهران هشدارداد صبرو تحمل ايران به سر آمده است . اما در عوض فروپاشي مذاكرات ، مذاكره كنندگان ايراني اعلام كرده اند كه رهبران جمهوري اسلامي آخرين فرصت را در اختيار آنان قرار دادند تا به مذاكرات هسته اي پايان دهند . آنها به عنوان اولين و آخرين مصالحه ، جزئيات مربوط به يك سري از پيشنهادات را ارائه دادند.



يك مقام اروپايي نزديك به مذاكرات هسته اي ايران و اروپا گفت : ما (از اين پيشنهادات )متعجب شديم اما كاري براي انجام در دست داريم .



اين روزنامه مي نويسد : ارائه پيشنهادات از سوي ايران ممكن است يك وقفه كوتاه در مذاكرات هسته اي ايجاد كند و بحراني كه پيش بيني مي شد در ماه گذشته پيش آيد ممكن است در نشست بعدي كه در 29 آوريل برگزار شود بوجود آيد .



چالشي كه هم اكنون سه كشور اروپايي ّا آن روبرو هستند همچنان موچب ادامه مذاكرات هسته اي شده است در حاليكه پيشنهاد ايران مبني ادامه محدود برنامه غني سازي اورانيم هرچند تحت نظارت بين المللي باشد رد كرده است .



ديپلماتهاي اروپايي مي گويند برخي از پيشنهادات ايران ممكن است جالب باشد و مورد بررسي قرار گيرد . اما آنها پيش بيني مي كنند كه اين سه كشور اروپايي جواب چندان مثبني به خواسته هاي ايران ندهند .



فايننشال تايمز در گزارش خود خاطر نشان مي كند كه هنوز اين تنها آمريكا است كه با بي ميلي از مذاكرات حمايت مي كند . اما طرف مستقيم در اين مذاكرات نيست .



اين روزنامه مي افزايد : دولتهاي اروپايي توقف غني سازي اورانيم را به عنوان تنها ضمانت عيني نيات صلح آميز ايران تلقي مي كنند .



يك ديپلمات مي گويد مشكل مذكور سياسي و راه حل آن فني است و تنها راه حل فني كه ما پيدا كرده ايم توقف برنامه غني سازي است .



به گزارش مهر ، در اين روزنامه آمده است دو طرف با محدوديتهايي روي امكان مصالحه روبرو هستند . اروپاييها نيازمند ادامه حمايت آمريكا از اين مذاكرات دارند.



اين روزنامه مي نويسد ايران نگران ارجاع پرونده خود به شوراي امنيت و اعمال تحريم سازمان ملل عليه خود مي باشد و هم اكنون از طرف آمريكا با تحريمهايي روبروست . ترديدهايي در اين زمينه وجود دارد كه چين يا روسيه ممكن است از حق وتوي خود براي توقف قطعنامه آمريكا استفاده كنند. دولتهاي اروپايي نيز نگران تشديد چنين اقداماتي است .



بنا براين گزارش ، مصالحه بين ايران و اروپا ممكن است به بعد از انتخابات رياست جمهوري ايران موكول شود .

اين روزنامه مي نويسد : نه اروپا و نه آمريكا نمي خواهند قبل از انتخاب رئيس جمهور آينده ايران دست به تصميم گيري بزنند .



ديپلماتها احساس مي كنند كه هيچيك از دو طرف خواهان شكست مذاكرات نيستند و پيش بيني مي كنند بحراني كه ممكن است در نشست 29 آوريل روي دهد موقت خواهد بود .