۲۶ آبان ۱۳۹۱، ۱۴:۱۷

حجت‌الاسلام حسینی:

محرم ماهی به وسعت تاریخ است/ لزوم توجه به بایدها و نبایدها در عزاداری‌ها

ابرکوه - خبرگزاری مهر: امام جمعه ابرکوه، محرم را ماهی به وسعت تاریخ دانست و بر لزوم توجه به بایدها و نبایدها در مراسم این ماه بزرگ تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم حسینی در خطبه های این هفته نماز جمعه ابرکوه اظهار داشت: به استناد و روایات متواتره، نکوداشت حادثه عاشورا و کربلا عبادتی بزرگ و اجری عظیم دارد و پاداشی به مثابه بهشت برای آن است.

وی افزود: اما این ارزش، اهمیت و اعتبار که جنبه عبادت دارد در صورتی قابل قبول است که بایدها و بایسته های آن مراعات شود.

شرط اول قبولی عزاداری برای امام حسین (ع) پرهیز از گناه است

حسینی عنوان کرد: شرط اول قبولی عزاداری حضرت سیدالشهدا (ع) پرهیز از گناه و معصیت است و اگر مراسم عزاداری با گناه و محرمات آمیخته باشد، نمی توان برای آن ارزشی قائل شد.

وی بیان داشت: صداهای گوش خراش طبلها اگر موجب اذیت مردم شود، اشکال شرعی دارد و سینه زدن و عزاداری کردن تا نیمه های شب اگر موجب قضا شدن نماز شود ارزش خود را از دست می دهد.

حسینی ادامه داد: باید از نوحه ها، روضه ها و کارهایی که سند معتبر ندارد و موجب وهن به قیام و نهضت و شهادت امام حسین(ع) است به جد پرهیز شود.

قمه زنی دسیسه مغرضانه انگلیس است که وارد عزاداری شیعه شده است

خطیب جمعه ابرکوه افزود: رفتاری مانند قمه زدن که با دسیسه مغرضانه انگلیس در عزاداری شیعه وارد شده، وهن مکتب شیعه است و یا روضه هایی که منابع روایی ندارد، در مقاتل معتبر نیامده و دروغ است، پایه های اعتقادی و اجتماعی مذهب شیعه را سست می کند.

حسینی گفت: امام حسین (ع) برای مبارزه با گناه شهید شد، امام حسین قربانی امر به معروف و نهی از منکر و قربانی نماز، عبادت و بندگی خدا شد و بهشت و شفاعت امام حسین (ع) برای کسانی است که پاسدار حریم حرمت خون ثارالله و اهداف متعالی او باشند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فرا رسیدن هفته بسیج اظهار داشت: هفته بسیج امسال در حالی فرا می رسد که به لطف خدا ثمره جهانی مبارزه و مقاومتهای رشادتمندانه خود را در سطح جهان به عنوان بازتاب ندای حق طلبانه اش به روشنی می بینیم و با گوش دل می شنویم.

نمازگزاران ابرکوهی همچنین در نماز جمعه این هفته با سر دادن شعارهایی حوادث اخیر غزه را محکوم کردند.

