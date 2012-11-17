عینک ضدافسردگی فصلی وارد بازار شد/ روشنایی برای چشمها و ارتقای روحیه

به گزارش خبرگزاری مهر، عینکهای دانمارکی که می تواند بارقه ای از امید برای کارمندان و کارگرانی باشد که در روزهای بلند و تاریک زمستان در بخشهایی از جهان که روزهای کوتاهی دارند، کار می کنند.

مهندسان دانمارکی از 6 ال ایی دی استفاده کرده اند که می تواند زمینه نور قوی را توسط یک منعکس کننده منحنی در چشم بتاباند.

این عینک خورشیدی قصد دارد با تاریکی های زمستانی و افسردگی های ناشی از آن مبارزه کند

این عینک با عبارتهای راهی بدون کالری و بدون مواد افزودنی برای ارتقای روحیه معرفی شده و طوری طراحی شده است که می توان آن را صبح هنگام بیرون رفتن از خانه به چشم زد و به هیچ وجه مانعی در راه میدان دید تلقی نمی شود.

این عینک که با قیمت 85 دلار به فروش گذاشته شده است.

سازندگان آن اظهار می داند که استفاده از این عینک برای 30 دقیقه در روز به این معنا است که می توانید در روزهای بلند طولانی و تاریک زمستانی انرژی بیشتری کسب کنید.

این عینک با دو باطری سایز AAA تغذیه شده می شود

اختلال عاطفی فصلی یک نفر را در هر 50 نفر در بریتانیا تحت تأثیر قرار می دهد. مهمترین نشانه این اختلال این است که فرد همواره بی روحیه بوده و کمترین علاقه ای به لذتها و فعالیتهای سابق خود ندارد. خستگی، بی اشتهایی و سنگین شدن اعضای بدن از دیگر نشانه های این امر محسوب می شوند.

این نوع افسردگی معمولا بین ماه های سپتامبر تا نوامبر ایجاد شده و تا ماه مارس و آوریل ادامه دارد. گفته می شود که نشستن در مقابل یک نور مستقیم خاص یک بار در هر روز می تواند درمان موثری در بسیاری از این موارد باشد. این منبع نوری باید دست کم 2500 lux باشد ( حدود 10 برابر لامپهای معمولی).

دیگر گزینه ها برای درمان این اختلال شبیه دیگر انواع افسردگی چون استفاده از قرصهای ضد افسردگی و درمان رفتاری شناختی است.

اما گفته می شود که این عینک با این میزان درخشندگی و نور روز برای افرادی که از این نوع افسردگی رنج می برند مناسب است.