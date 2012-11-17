به گزارش خبرنگار مهر، پس از دومین تهدید رسمی و کتبی فدراسیون کشتی جهانی (فیلا) مبنی بر تعلیق فدراسیون کشتی ایران، این امید می رفت تا متولیان ورزش کشورمان با جدیت و درک حساسیت موضوع، وارد عمل شده و کشتی ایران را از سایه این تهدید بین المللی خارج سازند. متاسفانه نه تنها اینگونه نشد، بلکه سپری شدن زمان به ضرر فدراسیون کشتی، وضعیت را هر روز سخت از روز قبل کرد و کار را به شمارش روزها کشاند.

طبق دومین نامه تهدید آمیز فیلا، متولیان فدراسیون کشتی کشورمان متهعد شدند تا روز 25 آذرماه با برگزاری مجمع عمومی، رئیس جدید و قانونی فدراسیون را انتخاب و به فدراسیون جهانی معرفی کنند. این در حالی است که کمیته بین المللی المپیک IOCهم مدتهاست به دلیل دخل و تصرف در اساسنامه فدراسیون های ورزشی، مجوز برگزاری هیچ مجمعی را تا اطلاع ثانوی به متولیان ورزش ایران نمی دهد تا بدین ترتیب فشار بین المللی بر کشتی کشورمان روز به روز بیشتر از قبل شود.

هر چند برگزاری مراسم اخیر تجلیل از ستارگان ورزش آسیا در ماکائو و حضور برخی از مسئولان کمیته بین المللی المپیک نیز نوید بخش پایان این کشمکش های ورزشی بود، اما سیاست های غیر اصولی متولیان ورزش در حاشیه این مراسم و عدم تعامل و گفتگو با همتایان بین المللی خود باعث شد، گره کور مشکلات بین المللی ورزش ایران کورتر از قبل و همه چیز به تقدیر و قسمت واگذار شود.

هم اکنون باید به این واقعیت تلخ اعتراف کرد که فدراسیون کشتی ایران با توجه به تهدید فیلا و ضرب الاجل سه هفته ای، بیش از هر فدراسیون دیگری در معرض خطر تعلیق است و مطمئنا در صورت عملی شدن تهدیدات بین المللی، بیش از هر رشته دیگری متضرر خواهد شد.

سنگینی مسئولیت میزبانی رقابتهای جام جهانی کشتی آزاد وفرنگی تا اواخر سال جاری و همچنین دفاع از نام و حیثیت کشتی ایران بعد از درخشش نسبی در المپیک 2012 لندن، شرایط فدراسیون کشتی را به گونه ای درآورده که متولیان آن به هیچ عنوان اجازه بی تفاوتی در قبال این تهدیدات را ندارند.

البته از داخل فدراسیون کشتی خبر می رسد، سرپرست موقت و مشاوران او رغبت و توانایی چندانی برای حل و فصل این ماجرا ندارند، چرا که دیگر کسی برای آنان باقی نمانده تا با رایزنی های دیپلماتیک و تخصصی با فیلا به این قائله خاتمه دهد.

در این میان می توان به نقش خنثی و بی اثر کمیته اموربین الملل فدراسیون کشتی نیز اشاره کرد که چه قبل و چه بعد از استعفای مهدی خالدی از ریاست آن، تاثیر مثبتی بر رابطه دیپلماتیک کشتی ایران با فیلا نداشت و غیبت مدیران متخصص و مجرب عرصه بین الملل در راس این کمیته احساس می شد.

به هر حال آنچه مسلم است مجامع بین المللی ورزش به هیچ عنوان تاب و تحمل بی تفاوتی متولیان کشتی کشورمان به این روند را ندارند و مطمئنا در پایان مهلت مقرر، احکام سنگین خود را عیله ما اجرایی خواهند کرد. جالب تر آنکه فعلا هیچکس در فدراسیون کشتی پاسخگو نیست و اگر اظهار نظری نیز در این رابطه منتشر شود، فقط به پاسخ های دو سه جمله ای و کلیشه ای منتهی می شود.

این شرایط نابسامان بین المللی در حالی عرصه را به کشتی ایران تنگ کرده که سکان هدایت موقت این فدراسیون همچنان در دست مردی است که به نظر می رسد بیشتر از هر چیز به نقطه نظرات مشاوران خود توجه دارد.