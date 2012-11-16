حمله موشکی مقاومت به کنیست اسرائیل/احتمال یورش زمینی صهیونیستها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه های الجزیره و المنار ، گردانهای عزالدین القسام شاخه نظامی حماس از شلیک موشک دوربرد به ساختمان کنیست(پارلمان) اسرائیل در بیت المقدس اشغالی خبر دادند.

از سوی دیگر المنار از حملات موشکی مقاومت به سدیروت، کریات گات و بئر السبع و شلیک مستقیم موشک به منزلی در بئر السبع خبر داد.

المنار همچنین از حملات جنگنده های رژیم صهیونیستی به ابراج الکرامه در شمال غزه خبر داد.

از سوی دیگر یک مسئول برجسته مقاومت از آمادگی مبارزان فلسطینی برای رویارویی احتمالی با رژیم صهیونیستی در جبهه زمینی خبر داد.

این در حالی است که موشه یعالون وزیر امور استراتژیک رژیم صهیونیستی مدعی شد: اگر پیام کافی به حماس از طریق هوا داده نشود دایره عملیات را گسترش می دهیم.

از سوی دیگر یکی از فرماندهان رژیم صهیونیستی از عملیات زمینی گسترده ظرف چهل و هشت ساعت آینده خبر داد.

روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارونوت از فرود آمدن موشک به منطقه ای در اشکول خبر داد.

خبر دیگر اینکه وزیر امور خارجه و رئیس دفتر ریاست جمهوری تونس فردا عازم غزه می شوند.

خبرنگار المنار تعداد شهدای حملات رژیم صهیونیستی به غزه را 21 نفر و تعداد زخمی ها را 240 نفر دانست.

خبر دیگر در این راستا اینکه کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا درحمایت آشکار از رژیم صهیونیستی مقاومت فلسطینی را عامل وضع کنونی غزه توصیف کرد.

المنار از شلیک 43 موشک به فلسطین اشغالی از سوی مقاومت فلسطینی خبر داد.

خبر دیگر اینکه گردانهای القدس شهرکهای اسدود و اوفاکیم را با پنج موشک گراد و زکیم وایرز را با چهار موشک 107 هدف قرار دارند.

از سوی دیگر هشام قندیل نخست وزیر مصر با اوج گیری حملات رژیم صهیونیستی و واکنش مقاومت به آن به مصر بازگشت.

خبر دیگر اینکه بان کی مون دبیر کل سازمان ملل هفته آینده به قدس و رام الله می رود.