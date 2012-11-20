فعالیت قارچ گونه سایتهای همسریابی/ مسئولان چاره اندیشی کنند

به گزارش خبرنگار مهر، اخیرا سایتی با فعالیت در فضای مجازی اقدام به همسریابی اینترنتی به صورت موقت کرده و علاوه بر نداشتن مجوز از سوی وزارت ورزش و جوانان، در پایگاه ستاد ساماندهی وزارت ارشاد نیز ثبت نشده است. این سایت که توسط دختر 26 ساله ای اداره می شود تاکنون توانسته جوانان بسیاری را جذب و برای برقراری ارتباط با جنس مخالف در قالب ازدواج موقت، میلیونها تومان به جیب زند.

در این سایت که به نام همسریابی مشهور شده است نرخ های متفاوتی با توجه به سن و شرایط هر فرد در نظر گرفته شده و برای معرفی بین 20 تا 70 هزار تومان از افراد متقاضی پول دریافت می شود. مدیر این سایت ابتدا از افراد می خواهد که تلفن ثابت خود را به شماره 09395174... ارسال کنند تا شماره کارت برای دریافت پول برایشان پیامک شود. این در حالی است که در قوانین این سایت آمده است که به هیچ عنوان هزینه آشنایی و مهریه در صورت نپسندیدن هزینه پس داده نمی شود.

یکی از اقدامات جالب توجه این سایت معرفی موردهای ازدواج به صورت تلفنی و ساعتی است و هزینه مهریه نیز بین 30 تا 100 هزار تومان است. هنوز هیچ اقدامی از سوی پلیس فتا و مسئولان وزارت ارشاد برای برخورد با این سایت و مسئولان آن صورت نگرفته است. موضوعی که باعث می شود هزاران جوان در دام آنها افتاده و علاوه بر از دست دادن پول هایشان، دچار آسیبهای مختلفی نیز شوند.

تلاش خبرنگار مهر نیز برای ارتباط با مدیر این سایت بی نتیجه مانده و او حاضر به پاسخگویی و توضیح در رابطه با فعالیت این سایت همسریابی موقت نشده و تنها به گفتن این جمله بسنده کرده که این سایت در پایگاه ساماندهی سایت های اینترنتی وزارت ارشاد ثبت شده است. این درحالی است که پس از جستجو در این پایگاه، اثری از ثبت سایت همسریابی مورد نظر نیست.

هیچ سایت همسریابی مجوز ندارند

محمدصادق اکبری معاون وزیر ورزش و جوانان در این باره به مهر می گوید: تاکنون هیچ سایتی برای همسریابی از این وزارتخانه که متولی این موضوع است، مجوز دریافت نکرده است و فعالیت هرگونه سایت همسریابی در کشور غیرقانونی است. پلیس فتا نیز باید با این سایت ها که امنیت خانواده ها و جوانان را در مواقعی برای سودجویی به مخاطره می اندازند، برخورد قانونی کند.

جلوگیری از فعالیت سایت های غیرمجاز

در همین رابطه سرهنگ تورج کاظمی معاون مبارزه با جرایم سایبری پلیس فتا به مهر می گوید: فعالیت سایت های همسریابی باید با مجوز وزارت ورزش و جوانان باشد. البته هنوز نامه ای در خصوص مجوز داشتن سایتی به پلیس ارسال نشده است و ما نیز طبق قانون از ادامه فعالیت این سایت ها جلوگیری کرده و در صورتی که در دوره فعالیت مرتکب تخلفاتی شده باشند با آنها برخورد قانونی می کنیم.

سایت ازداوج موقت ثبت نشده است

یک مقام آگاه در ستاد ساماندهی پایگاههای اینترنتی وزارت ارشاد نیز در مورد فعالیت های سایت های همسریابی گفت: وزارت ارشاد در صورتی که سایت های همسریابی از وزارت ورزش و جوانان دارای مجوز باشند این پایگاهها را ثبت می کند. تاکنون هیچ سایتی مجوزی ارائه نکرده است.

وی ادامه می دهد: البته ممکن است برخی سایت ها بدون ثبت در پایگاه اقدام به فعالیت کنند که باید جلوی آنها گرفته شود.

انهدام سایت همسریابی با 20 هزار عضو

در حالیکه فعالیت سایت های همسریابی روز به روز در کشور افزایش یافته و بیش از 700 سایت و وبلاگ در این رابطه فعال هستند، پلیس نیز برخورد با این سایت ها را در دستور کار خود قرار داده است. در آخرین عملیات ماموران پلیس سایبر در استان سمنان موفق شد یک سایت فعال در حوزه همسریابی را با 20 هزار عضو شناسایی و گردانندگان اصلی آن را که توانسته بودند از این طریق میلیون ها تومان به جیب بزنند، شناسایی و دستگیر شدند.

تغییر کارکرد مراکز همسریابی

اما حجت الاسلام عباس ابراهیمی کارشناس امور جوانان و رئیس سابق سازمان جوانان بوشهر در این باره به مهر می گوید: این مراکز ممکن است مشکلات بسیاری را برای جوانان به وجود آورند. متاسفانه این مراکز به جای همسر یابی و تحکیم خانواده ها و تسهیل ازدواج، در برخی موارد به مرکزی برای دوستیهای خیابانی و خارج از عرف تبدیل شده اند.

به گفته این کارشناس، در برخی موارد مراکز همسرگزینی بیشتر به فکر کسب سود و درآمد هستند که همین باعث می شود، ازدواج های اینترنتی و سایتی دوام و پایداری نداشته باشد.

به گزارش مهر، با این اوصاف به نظر می رسد با توجه به روشهای پیش گرفته شده توسط سایت های همسرگزینی و توجه بیشتر به منافع شخصی، فعالیت این مراکز به صورت قانونی یا غیر قانونی باید مورد بازنگری قرار گیرد.

