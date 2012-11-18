ایجاد شعب تخصصی قضایی در بنادر کشور برای مقابله با آلودگی

سید عطاالله صدر در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد آلودگیهای دریایی در بنادر و دریاها گفت: آلودگیها بیشتر در سواحل و دریاست. یک گروه از آلودگیها از زمین به سمت دریا سرازیر می شود که می توان به فاضلاب کارخانجات و خانه ها اشاره کرد که متولی آن استانداریها و سازمان محیط زیست است.

وی افزود: رئیس سازمان بنادر و دریانوردی مسئول آلودگیهایی است که منشا دریایی دارد. به عنوان نمونه می توان به فاضلاب کشتیها اشاره کرد. از آنجائیکه ایران عضو کنوانسیون مقابله با آلودگی دریاست قطعا در این خصوص مقابله می کنیم.

صدر در مورد نشت نفت از برخی نفتکشها در دریای عمان، خلیج فارس و خزر گفت: اگر نفتی از نفتکشی خارج شد وظیفه جمع آوری آن بر عهده سازمان بنادر است. البته این را هم باید بگویم که تمامی بنادر ایران مجهز به تجهیزات مبارزه با آلودگیهای نفتی در دریا است.

وی اظهار داشت: سال گذشته سازمان بنادر و دریا نوردی ایران بیش از 5 میلیون یورو لوازم و تجهیزات برای پیشگیری و مقابله با آلودگیهای نفتی خریداری کرده است.

رئیس سازمان بنادر و دریا نوردی ایران با بیان اینکه یکی از مشکلات این سازمان مبارزه با متخلفان در آلوده کرده دریا بود گفت: لایحه ای به مجلس تقدیم کردیم که تصویب شد و هم اکنون قوه قضائیه در حال ایجاد شعب تخصصی محیط زیست دریایی برای برخورد با متخلفان است.