حسینیه حضرت ابوالفضل شهر آبدان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، امام جمعه شهر آبدان پیش از ظهر جمعه در این آئین گفت: حسینیه ها در تقویت بنیه دینی و مذهبی عاشقان اهل بیت(ع) بسیار تاثیر گذار است و جایگاه و فرصت مناسبی برای برگزاری مراسم های معنوی شهروندان است.

سید عبدالعلی موسوی کراماتی سرپرست بنیاد شهید وامورایثارگران شهرستان دیر نیز گفت: این حسینیه با زیربنای 200مترمربع و با اعتبار 700میلیون ریال توسط یکی از بستگان شهید عسکر عسکری و به یاد و نام این شهید بنا شده است که ما به نوبه خود از اقدام شایسته این بزرگوار در زنده کردن یاد و خاطره شهید قدردانی می کنیم.