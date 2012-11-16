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۲۶ آبان ۱۳۹۱، ۱۵:۰۲

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حسینیه حضرت ابوالفضل شهر آبدان افتتاح شد

حسینیه حضرت ابوالفضل شهر آبدان افتتاح شد

دیر- خبرگزاری مهر: همزمان با اول ماه محرم حسینیه حضرت ابوالفضل شهر آبدان از توابع شهرستان دیر روز جمعه در آیینی با حضور قشرهای مختلف مردم این شهر افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، امام جمعه شهر آبدان پیش از ظهر جمعه در این آئین گفت: حسینیه ها در تقویت بنیه دینی و مذهبی عاشقان اهل بیت(ع) بسیار تاثیر گذار است و جایگاه و فرصت مناسبی برای برگزاری مراسم های معنوی شهروندان است.

سید عبدالعلی موسوی کراماتی سرپرست بنیاد شهید وامورایثارگران شهرستان دیر نیز گفت: این حسینیه با زیربنای 200مترمربع  و با اعتبار 700میلیون ریال توسط یکی از بستگان شهید عسکر عسکری و به یاد و نام این شهید بنا شده است که ما به نوبه خود از اقدام شایسته این بزرگوار در زنده کردن یاد و خاطره شهید قدردانی می کنیم.

کد مطلب 1745127

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