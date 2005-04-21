رئيس سازمان تبليغات اسلامي كهكيلويه و بوير احمد در گفت وگو با "مهر" : تأكيد بر اشتراكات عاملي براي تعميق وحدت مسلمانان است

حجت الاسلام موسوي اطهر رئيس سازمان تبليغات اسلامي استان كهكيلويه و بوير احمد در گفت و گو با خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر" اظهار داشت : همانطوركه در روايات آمده است ، خدا ، پيغمبر و قبله تمام مسلمانان جهان يكي است و قانون اساسي ما نيز همان قرآن كريم است كه همگي از آن پيروي مي كنيم .

وي با تأكيد بر اين كه عوامل فوق به خوبي زمينه وحدت و ايجاد اخوت بين مسلمانان را ايجاد مي كند ، گفت : البته بين شيعه و سني ، اختلاف نظرهايي وجود دارد كه بي ترديد نمي تواند عاملي براي تفرقه باشد .

حجت الاسلام موسوي اطهر ، تأكيد بر اشتراكات و توافقات را از ضرورت هاي ايجاد وحدت و همدلي بين مسلمانان عنوان و تصريح كرد : در اين شرايط فاصله ها كمتر شده و تفرقه اي وجود نخواهد داشت .

رئيس سازمان تبليغات اسلامي استان كهكيلويه و بويراحمد با اشاره به هفته وحدت و افزايش مسئوليت دست اندركاران تبليغاتي و فرهنگي كشور ، يادآورشد : مسئولان دستگاه هاي مختلف مي بايست با تأكيد بر نقاط مشترك ، در راستاي ارتقاء وحدت و ايجاد پيوند عميق بين مسلمانان جهان فعاليت كنند .

وي در ادامه با اشاره به توطئه هاي دشمنان براي ايجاد تفرقه و دشمني بين مسلمانان ، ضرورت هوشياري مسلمين را يادآورشد و گفت : بايد بدانيم كه ملاك بزرگي و برتري در دين اسلام تقواست و اين اصل نيز در ميان تمام مسلمانان سنجيده مي شود و نه فقط گروهي خاص .

رئيس سازمان تبليغات اسلامي با اعلام اين كه از طريق اطلاع رساني صحيح و دقيق در دانشگاه ها و حوزه ها مي توان ذهن مسلمانان را نسبت به موضوع روشن و آگاه كرد ، گفت : اين امر به ويژه در مناطقي كه سني و شيعه در كنار يكديگر زندگي مي كنند از حساسيت بيشتري برخوردار است .