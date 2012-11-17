تصویر غبار بنفش ستاره درحال مرگ/ شرح مرگ یک ستاره

به گزارش خبرگزاری مهر، این ستاره درحال مرگ بوده و منفجر شده است اما همانطور که این عکس نشان می دهد هنوز نیروی باورنکردنی در کهکشان خود دارد و ماده بین ستاره ای را با روشن شدن در اتمسفر خود حرکت می دهد.

ناسا این تصویر را از رنگ بنفش روشن باقی مانده از ستاره W44منتشر کرده که توسط ترکیب اطلاعات رصدگران Herschel و XMM نیوتون سازمان فضایی اروپا ارائه شده است.

بقایای این نواختر تماشایی در این تصویر ناسا قابل مشاهده است. کره بنفش رنگ W44 قسمت چپ این تصویر را احاطه کرده است و عرض آن 100 سال نوری تخمین زده شده است.

اطلاعات رصدگر XMM نیوتون نشان می دهد که بقایای این ستاره سرشار از انتشار اشعه ایکس و گاز فوق داغ است.

آخرین نفسهای ستاره W44 که 10 هزار سال نوری با ما فاصله دارد در ابعای متراکمی از صور فلکی اکوالا و عقاب شکل گرفت.

یک نواختر زمانی رخ می دهد که یک ستاره با جرمی بزرگتر از خورشید می میرد چرا که آخرین میزان سوخت هسته ای خود را به پایان رسانده است.

یک ستاره هنگام مرگ اول سقوط می کند چرا که نمی تواند ساختار خود را در مقابل فشار گرانشی داخلی حفظ کند.

پس از آن ستاره ثبات خود را از دست داده، منفجر می شود و انفجارها تشعشع ایجاد می کند.

همزمان با سقوط یک ستاره درحال مرگ لایه های خارجی آن از طریق فضا جا به جا شده و در ماده بین ستاره ای اطراف آن حرکت می کند.

تنها چیزی که پس از این فرآیند باقی می ماند بقایای سقوط کرده یک ستاره نوترونی است.