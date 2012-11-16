ضعف رژیم صهیونیستی بیش از همیشه نمایان شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام رجب علی سلامی در خطبه دوم نماز جمعه، افزود: زمانی صهیونیستها ادعای دستیابی زمین از نیل تا فرات را داشتند و حال دیوار حائل میکشند، ولی الآن میگویند ما خودمان را باید حفظ کنیم.
وی با اشاره به اینکه این رژیم به لحاظ سیاسی و اقتصادی، وضعیت خوبی ندارد، اظهار داشت: بهلحاظ جغرافیایی نیز در محاصره مصر، لبنان سوریه و نوار غزه قرار گرفته است و بهسختی توانسته فقط خود را نگه دارد.
وی با بیان اینکه امروز این رژیم دچار بی هویتی شده است، گفت: چندی است که رژیم مذکور رجزخوانی حمله میکند و گاهی ایران را تهدید میکند ولی در برابر قدرت ایران، قدرت رویارویی ندارد.
این مقام روحانی معتقد است: اگر قدرتهای منطقه به سوریه حمله کنند، جنگ منطقهای پیش میآید و اگر به لبنان حمله کنند با مشکلات جدی مواجه میشوند.
سلامی تصریح کرد: متاسفانه مفتیهای منطقه که علیه سوریه فتوا میدادند هم اکنون برای اوضاع فلسطین سکوت کرده اند.
وی با بیان اینکه این جنگ به یقین علیه اسرائیل ختم میشود، گفت: برای اولین بار مقاومت غزه توسط موشکهایش هواپیمای رژیم صهیونیستی را ساقط کرد و قلب تلآویو را مورد هدف قرار داد.
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