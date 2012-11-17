معرفی 10محصول برتر الکترونیکی/ فناوریهای سینمایی و دوربینهای هوشمند

به گزارش خبرنگار مهر، این مجله برای انتشار نسخه سالانه خود در ماه سپتامبر به آزمایش بیش از 600 تلفن هوشمند، تبلت، تلویزیون پرداخته است. این شماره دربرگیرنده 30 صفحه از محصولات الکترونیکی و دیدگاه و نظرات درباره آنها خواهد بود، این 30 صفحه، 600 دستگاه الکترونیکی برتر از تبلتها، لپ تاپها، تلفنهای هوشمند، سخت افزار خواندن کتاب الکترونیکی، چاپگر، دوربین دیچیتالی، دوربین فیلمبرداری، هدفن، دستگاه های پخش Blu-ray و سیستمهای سینمای خانگی است.

برخی از نامهای آشنا فهرست 10 محصول برتر این مجله را تشکیل داده اند اما در این میان 2 نام کمتر شناخته شده Sonos و Vizio نیز به چشم می خورند که محصولات برتری را از نظر عملکرد و نوآوری ارائه کرده اند.

1- گلکس نت 10.1سامسونگ

گلگسی نت سامسونگ با صفحه نمایش 10 اینچی دارای قابلیتهایی است که هیچ تبلت دیگری، حتی آی پد اپل هم از آن برخوردار نیست. این تبلت از نظر کاربران عملکرد عالی دارد. عمر باطری آن با آی پد برابری کرده اما دارای محفظه کارت حافظه است که در آی پد اپل وجود ندارد.

2- دوربین کولپیکس S800c نیکون

این محصول هوشمندترین دوربین جهان لقب گرفته است. این دوربین 16 مگاپیکسلی با قبلیت WiFi نخستین دوربینی است که از سیستم عامل اندروید برخوردار بود و برنامه های اجرایی برای آن طراحی شده است.

این برنامه های اجرایی کاربران را قادر می سازد تا یک تصویر را به سرعت و به سادگی ویرایش کرده و آن را در اینترنت قرار دهند حتی می توان برای تصاویری که قرار است در اینترنت آپلود شود موسیقی نیز در نظر گرفت.

3- تلویزیون سینما واید مدل XVT3D ویزیو

این تلویزیون فوق عریض برای سینمادوستانی است که می خواهند فیلم را روی صفحه 21:9 تماشا کنند که تقلید کوچکتری از صفحه سالنهای سینما است. بدان معنا که عریض ترین فرمتهای فیلمها نیز در این صفحه بدون نوارهای سیاهی که در سایر تلویزیونها مشاهده می شود، قابل نمایش است. این تلویزیون دارای تصویر عالی HD بوده است و عملکرد سه بعدی آن مناسب است البته نمی توان گفت که این قابلیت آن درمیان سایر گزینه ها بهترین حالت را دارد.

4- آی فن 5 اپل

آخرین تلفن شرکت اپل یکی از بهترین ها است چرا که این تلفن برپایه قدرت ورژن قبلی خود ساخته شده به علاوه این که ویژگیهای جدیدی را نیز در برگرفته است. این تلفن دارای صفحه بزرگتر و شفاف تر بوده، ظاهر باریکتر از قبل، دسترسی به 4G داشته و نقش Siri در آن افزایش یافته است. آی فن 5 همچنین دارای بهترین دوربینی است که تاکنون در یک تلفن وجود داشته است.

5- گلکسی SIII سامسونگ

این تلفن اندرویدی که اپل نتوانست برای مقابله با آن راهکاری بیاندیشد دارای صفحه نمایشی بزرگتر از آی فن 5 است و ویژگیهای آن در تلفن محبوب اپل یافت نمی شود. در این تلفن می توان علاوه بر تماشای ویدئو اقدام به انجام کارهای دیگری روی صفحه کرد. صفحه نمایش آن نیز تا زمانی که چشمتان را به آن دوخته اید خاموش نمی شود. ویژگیهای مبتکرانه و ابزارهای مبتنی بر حسگر برای کار با شبکه های اجتماعی بسیار تأثیرگذار هستند.

6- تلویزیون ویرا TC-P55VT50 پاناسونیک

این تلویزیون 55 اینچی پلاسما دارای قیمت بسیار گزافی است اما می توان گفت این تلویزیون یکی از بهترین تلویزیونهایی است که تاکنون مورد آزمایش این مجله قرار گرفته است. رنگهای عمیق و غنی این تلویزیون در ارائه کیفیت تصویری عالی نقش مهمی بازی می کند. این تلویزیون دارای زاویه دیدهای نامحدود است و عملکرد تصاویر سه بعدی و صدایی آن بسیار خوب ارزیابی شده است.

این تلویزیون پاناسونیک دارای ویژگیهای مدرن از جمله مرورگر کامل وب، WiFi داخلی و تاچ پد است که جستجو در اینترنت برای پخش ویدئوهای آنلاین را تسهیل کرده است.

7- کیندل فایر HD هفت اینچی آمازون

این تبلت را به قیمتش یکی از بهترین تبلتها دانسته است. اما کارشناسان در این زمینه یادآور شده اند که تبلتهای بارنز و نوبل نوک و همچنین آی پد مینی را می توان رقیب خوبی برای کیندل فایل آمازون در نظر گرفت. کارشناسان اعتقاد دارند که تماشای ویدئو روی صفحه نمایش HD این دستگاه عالی و صفحه آن حتی در نور کاملا روشن روز قابل خواندن است.

این تبلت می تواند انتخاب خوبی برای طرفداران آمازون به ویژه افرادی که در آمازون پرایم عضو هستند باشد تا بتوانند از کتابهای قرضی مجانی، فیلمها و نمایشهای تلویزیونی استفاده کنند.

8- سایبر شات RX100 سونی

این دوربین سبک وزن دارای ویژگیهای بسیار متعددی است، این دوربین با تصاویر 20 مگاپیکسلی 255 گرم وزن دارد. این دوربین دارای یک حسگر بزرگ و لنزهای باکیفیت است که تصاویر فوق العاده ای می گیرد.

این دوربین دکمه ها را به صورت بسیار ماهرانه در بدنه دوربین جاساز کرده و دارای یک سیستم منو پیچیده است.

9- سینما خانگی HT-E6730W سامسونگ

ترکیب قدیمی و جدید در این سیستم 7.1- کاناله سامسونگ به خوبی در کنار هم قرار گرفته است. این محصول دربرگیرنده لامپهای خلاء قدیمی و آمپر دیجیتال است که صدایی عالی تولید می کند و در میان تمام سیستمهای سینما خانگی که تاکنون آزمایش شده این مسئله نادر بوده است.

این محصول با یک پخش کننده بلوری که از قابلیت پخش سه بعدی نیز برخوردار است، آمپلیفایرهای بدون سیم برای بلندگوهای اطراف WiFi و رابط متصل به آی پاد و همچنین سکوی تلویزیون هوشمند همراه شده است.

10- سونوس پلی: 3

سیستم استریو کامپکت که محصولی متداول است اما این محصول از دیدگاه کارشناسان دستگاهی است که با استفاده از آن می توان از موسیقی در سرتاسرخانه لذت برد. اگر این دستگاه را با یک آداپتور سونوس بریج همراه کنیم می توانید به طور وایرلس به ایستگاه های رادیویی اینترنتی دسترسی داشته باشید و با استفاده از شبکه WiFi، می توانید فایلهای موسیقی را از طریق شبکه از رایانه خود انتخاب کنید.

با انتخاب یک بلندگو می توانید کیفیت خوب صدا داشته باشید، اگر دو بلندگو در یک اتاق داشته باشید می توانید عالی داشته باشید که حتی می تواند با سیستم سینما خانگی برابری کند.