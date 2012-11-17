کوهنوردی بیشترین آمار حوادث در طبیعت را داراست

به گزارش خبرنگار مهر، حمید مساعدیان، در همایش راهنمایان کوهستان که با حضور جمعی از فعالان حوزه‌ طبیعت‌گردی و کوهنوردی در فرهنگسرای اندیشه برگزار شد، گفت: در کوهستا‌ن‌های و محیطهای طبیعت گردی 50 درصد حوادث مربوط به عوامل محیطی است و 50 درصد دیگر عوامل انسانی دخیل هستند که بیشتر در اثر بی توجهی به امر آموزش اتفاق می‌افتد.

مساعدیان گفت: در نظر داریم با برگزاری دوره های آموزشی و حرفه‌ای تر شدن طبیعت گردان این درصد از عوامل انسانی را که موجب خطر و مرگ و میر می‌شود کاهش دهیم حتی اگر برخی افراد تمام آموزش‌های لازم را ببینند ممکن است عوامل محیطی باعث مرگ آنها شود بنابراین نقش ما تنها پیشگیری از عوامل انسانی است.

وی گفت: در کوهستان افراد آماتور بیشتر دچار حادثه می‌شوند حرفه‌ای ها نیز دنبال هیجان بیشتر هستند. اما برخی نه حرفه‌ای هستند و نه آماتور به همین دلیل حادثه بیشتری می بینند.

مساعدیان بیان کرد: کوهنوردی، افراد را نمی‌شناسد و آموزش برای هر کسی بسیار مهم است چرا که در حوادث نخستین فردی که می تواند به انسان کمک کند خودش است.

وی ادامه داد: هلال احمر، آتش نشانی، اورژانس، فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی کوهنوردان، افراد مستقل، داوطلب و آزاد و سازمان‌ها و ارگان‌های مختلف، متولیان امداد و نجات هستند با این حال چند روز پیش محمود مظفر رئیس سازمان امداد و نجات هلال احمر گفته است امداد کوهستان اعتبار و متولی ندارد پس چه کسی به داد ما می رسد. پس باید گفت تنها آموزش‌هایی که دیده‌ایم و تجربه‌ای که اندوخته‌ایم به کمک ما می‌آید.

وی گفت:‌ دوره‌های مقدماتی پزشکی کوهستان جمعاً 15 ساعت است که بیشتر آنها آموزش‌های تئوریک هستند.

در این همایش مساعدیان یادی از کوهنوردان جان باخته کرد و اظهار داشت که ایمن بودن افراد و آگاهی یافتن از اینکه در ساعات اولیه حادثه چطور به خودمان کمک کنیم باعث می شود تا میزان خطر در کوهستان و آسیبهای وارده کمتر شود.