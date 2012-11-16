"سیا" درباره پرونده رسوایی پتریوس تحقیق می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی.بی.اس نیوز، سیا اعلام کرد که برای روشن شدن دلایل استعفای "دیوید پتریوس" تحقیقاتی داخلی را در این رابطه آغاز می کند.

تحقیقات سیا به حضور 14 ماهه پتریوس در سمت مدیرت سیا اختصاص خواهد داشت.

این تحقیقات در حالی آغاز می شوند که قرار است امروز جمعه پتریوس در جلسه استماع کنگره حاضر شده و به سوالات نمایندگان آمریکا در خصوص پرونده رسوایی خود پاسخ بگوید.

پیش از این پلیس فدرال آمریکا ( اف.بی.آی ) در خصوصو پرونده پتریوس تحقیق می کرد و در همین رابطه، روز گذشته اعلام کرد که تحقیقات این واحد خطری برای امنیت ملی آمریکا ایجاد نکرده است.