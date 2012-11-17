راه اندازی نخستین آژانس تخصصی گردشگری سلامت

هما خورشیدی به خبرنگار مهر گفت: در استانهای دیگر، دفاتر خدمات مسافرتی که تورهای گردشگری سلامت برگزار می کنند نیز داشته ایم اما این آژانس به صورت تخصصی روی موضوع تورهای گردشگری فعالیت می کند به همین دلیل ضمن دریافت مجوز از سازمان میراث فرهنگی مجوزی نیز برای این فعالیت از دانشکده علوم پزشکی یزد نیز دریافت کرده است.

خورشیدی گفت: این آژانس در کنار اجرای تورهای گردشگری سلامت، تورهای دیگر را نیز اجرا می کند منتها روی این موضوع به صورت تخصصی تر کار می کند.

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی استان یزد گفت: استان یزد در بحث درمان ناباروری در کنار موضوعات درمانی دیگر حرف اول را می زند به همین دلیل مهمانانی از کشورهای حاشیه خلیج فارس و همسایه داشته ایم.

