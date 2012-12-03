علی اصغر محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تاکید بر اینکه توسعه صندوق های کشاورزی به نفع کشاورزان است و دست واسطه ها را کوتاه می کند، افزود: یکی از صندوق هایی که جدیدا در سطح کشور راه اندازی شده صندوق های بخش کشاورزی است که با هدف کمک به کشاورزان و بهره برداران در حوزه های کشاورزی و دامداری ایجاد شده است.

وی خاطرنشان کرد: در این صندوق ها مقرر شده که وام های زیر 200 میلیون ریال پرداخت شود و اعتبار بخش کشاورزی درهمین بخش دیده شده است.

معاون جهاد کشاورزی شهرستان میامی با اشاره به این که بعد از راه اندازی این صندوق تسهیلات به سهامداران جهت قسمت های مختلف از جمله خرید ماشین آلات کشاورزی، برداشت محصول و بسیاری از خدمات دیگر پرداخت خواهد شد، تصریح کرد: در این صندوق ها 51 درصد کشاورزان و 49 درصد دولت سرمایه گذاری خواهد کرد.

محمدی یکی از مزیت های راه اندازی این صندوق ها را کوتاه کردن دست واسطه در زمان خرید محصول کشاورزان دانست و از کشاورزان و بهره برداران خواست تا از این صندوق حمایت کنند.

وی با یادآوری این مطلب که تاکنون در شهرستان میامی یک میلیارد و چهارصد و هفتاد میلیون ریال در صندوق های کشاورزی این منطقه سرمایه گزاری شده، افزود: امیدواریم تا آخرین زمان سرمایه گذاری سقف سهام که پنج میلیارد و ده میلیون ریال است تکمیل شود.

محمدی در پایان با بیان اینکه، پایئن ترین مبلغ سهام دو میلیون و چهل هزار ریال است، یادآور شد: هر شخص می تواند جهت عضویت این مبلغ یا بیشتر از آن را به حساب این صندوق واریز کرده، عضو شده و از امکانات این صندوق بهره مند شوند.