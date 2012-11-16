علیرضا کهندانی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: اردوی جدید آماده سازی تیم گلبال بهزیستی قم متشکل از نفرات با تجربه این رشته در قم و یک بازیکن غیر بومی برای حضور موفق در مسابقات دور رفت سوپر لیگ گلبال باشگاه‌های کشور برگزار می شود.



قم و تهران میزبان نیم فصل اول و دوم لیگ برتر گلبال



وی افزود: در حالی که شهر مقدس قم میزبان دور رفت سوپر لیگ گلبال آقایان باشگاه‌های کشور بود و بر اساس برنامه‌ ریزی فدراسیون ورزش‌های نابینایان و کم بینایان کشورمان، این رقابت‌ها هفدهم تا نوزدهم آبان ماه با حضور شش تیم در قم برگزار شد، دیدارهای دور برگشت دو ماه دیگر در تهران به انجام می رسد.



کهندانی اضافه کرد: بر اساس برنامه‌ریزی فدراسیون ورزش‌های نابینایان و کم بینایان استان قم، علاوه بر تیم گلبال بهزیستی قم تیم‌های گلبال‌ مناطق نفت خیز جنوب، بهشهر، پرسپولیس، شهید مهرانی و هیئت ورزش های نابینایان و کم بینایان شهرستان تویسرکان به رقابت می پردازند.



دبیر هیئت ورزش های نابینایان و کم بینایان استان قم با بیان اینکه امسال نخستین بار لیگ امید گلبال کشور نیز برگزار می شود، تصریح کرد: مسابقات لیگ برتر در رده سنی امید نیز با جدال تیم های مناطق نفت خیز جنوب، هیئت تویسر کان و شهید مهرانی به انجام می رسد.



حضور شش تیم در لیگ بزرگسالان و سه تیم در لیگ امید گلبال کشور



وی ابراز داشت: ترکیب تیم گلبال بهزیستی قم در مسابقات دور رفت لیگ برتر گلبال باشگاه‌های کشور را سیدمهدی سیاحی از تیم مناطق نفت و خیز بازیکن جدید بهزیستی قم و آقای گل تیم ملی گلبال ایران در پارالمپیک لندن به همراه نفرات شاخص بومی گلبال قم تشکیل می دهند.



کهندانی عنوان کرد: بر این اساس سیدمهدی سیاحی، محسن ساده، محمدکاظم صفری، ابراهیم قاسمی، محمد حیدری و عادل مسرور در ترکیب تیم بهزیستی قم حضور دارند، ضمن اینکه فرهاد آبانگاه به عنوان سرمربی این تیم و علیرضا کهندانی به عنوان مدیر تیم، در کنار نفرات اعزامی تیم گلبال بهزیستی قم هستند.



وی اذعان کرد: از سوی هیئت ورزش‌های نابینایان و کم بینایان، برنامه‌ریزی برگزاری دور جدید تمرینات آماده سازی تیم بهزیستی قم برای حضور در پیکارهای دور برگشت لیگ برتر گلبال باشگاه‌های کشور در حالی انجام شد که این اردو در سالن شهید طاهریان قم به انجام می رسد.



کهندانی تصریح کرد: هیئت ورزش‌های نابینایان و کم بینایان استان قم در سال‌های اخیر حمایت‌ها‌ و اقدامات خوبی از ورزش‌های مختلف زیر مجموعه این هیئت انجام داده است که این مهم سبب شد تا گلبالیست‌های قمی موفق به کسب قهرمانی لیگ برتر و حضور در مسابقات بین‌المللی مالزی و ایتالیا شوند.

