محمد علی مجاهدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه نباید به قرائت ماتمی صرف از فرهنگ عاشورا بسنده کرد اظهار داشت: باید در ابعاد مختلف واقعه عاشورا کار کرد و این امر از طریق رسانه شعر که تاثیرگذارترین ابزار برای تبیین فرهنگ عاشورا در ابعاد مختلف است، حداکثر بهره را برد و از آن برای به تصویر کشیدن ناگفتههای فرهنگ عاشورا استفاده کرد.
وی عنوان کرد: عدالت، مهرورزی و فداکاری در مکتب عاشورا موج میزند و شاعران در این مقطع تاریخی حساس که شاهد بیداری اسلامی در کشورهای منطقه نیز هستیم بسیار سنگین و حساس است.
این شاعر آئینی کشور گفت: امام حسین(ع) در خطبههایی که ایراد فرمودند از اشعار شعرای عرب، تمثیل میآورند و این امر بدان معنی است که باید از ابزار شعر برای تاثیرگذاری بیشتر بهره برد.
باید بین شعر عاشورا و شعر عاشورایی تفاوت قائل شد
وی با بیان اینکه هم اکنون شعر آئینی مظلوم و شعر عاشورایی مظلومتر است، افزود: باید بین شعر عاشورا و شعر عاشورایی تفاوت قائل شد.
مجاهدی اضافه کرد: شعر عاشورا به شعری گفته میشود که به نحوی به تاریخ عاشورا و حوادث آن اشاره دارد که در این شعر ممکن است برخی از مباحث و مسائل خرافه که در اسناد مسلم تاریخی دیده نمیشود ورود پیدا کند.
وی در خصوص تعریف شعر عاشورایی عنوان کرد: شعر عاشورایی کلید واژههای فرهنگ عاشورایی را رسد میکند و تمامی زیر مجموعههای آن را بررسی و به تصویر میکشد.
رئیس کانون مداحان و شاعران قم ادامه داد: قرائت ماتمی از فرهنگ عاشورا به عبارتی نمک طعام است و باید توجه داشت که همه طعام نیست که در این راستا جا دارد قرائتهای حماسی، معرفتی، تاریخی و عبادی موجود در فرهنگ عاشورا را نیز بیان کرد.
در شعر نباید مستقیم به روضهها اشاره کرد
وی با بیان اینکه در شعر نباید مستقیم به روضهها اشاره کرد، افزود: هنر شاعر در این است که بدون اینکه اشاره مستقیمی به حادثه رخ داده شده داشته باشد، ذهن مخاطب را درگیر آن و به نوعی تصویر سازی کند.
مجاهدی ادامه داد: وقتی شاعر مخاطب را در شعر خود سهیم میکند میزان تاثیرگذاری آن نیز چندین برابر میشود که در این راستا یکی از رموز ماندگاری اشعار حافظ بیان غیر مستقیم است و در اشعار حافظ فاش گویی دیده نمیشود.
مجاهدی در گفتگو با مهر:
شعر تأثیرگذارترین رسانه برای تبیین فرهنگ عاشورا است/ مظلومیت شعر عاشورایی
قم - خبرگزاری مهر: رئیس کانون مداحان و شاعران استان قم، شعر را به عنوان تأثیرگذارترین رسانه برای تبیین فرهنگ عاشورا برشمرد.
محمد علی مجاهدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه نباید به قرائت ماتمی صرف از فرهنگ عاشورا بسنده کرد اظهار داشت: باید در ابعاد مختلف واقعه عاشورا کار کرد و این امر از طریق رسانه شعر که تاثیرگذارترین ابزار برای تبیین فرهنگ عاشورا در ابعاد مختلف است، حداکثر بهره را برد و از آن برای به تصویر کشیدن ناگفتههای فرهنگ عاشورا استفاده کرد.
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