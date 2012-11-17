محمد علی مجاهدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه نباید به قرائت ماتمی صرف از فرهنگ عاشورا بسنده کرد اظهار داشت: باید در ابعاد مختلف واقعه عاشورا کار کرد و این امر از طریق رسانه شعر که تاثیرگذار‌ترین ابزار برای تبیین فرهنگ عاشورا در ابعاد مختلف است، حداکثر بهره را برد و از آن برای به تصویر کشیدن ناگفته‌های فرهنگ عاشورا استفاده کرد.



وی عنوان کرد: عدالت، مهرورزی و فداکاری در مکتب عاشورا موج می‌زند و شاعران در این مقطع تاریخی حساس که شاهد بیداری اسلامی در کشورهای منطقه نیز هستیم بسیار سنگین و حساس است.



این شاعر آئینی کشور گفت: امام حسین(ع) در خطبه‌هایی که ایراد فرمودند از اشعار شعرای عرب، تمثیل می‌آورند و این امر بدان معنی است که باید از ابزار شعر برای تاثیرگذاری بیشتر بهره برد.



باید بین شعر عاشورا و شعر عاشورایی تفاوت قائل شد



وی با بیان اینکه هم اکنون شعر آئینی مظلوم و شعر عاشورایی مظلوم‌تر است، افزود: باید بین شعر عاشورا و شعر عاشورایی تفاوت قائل شد.



مجاهدی اضافه کرد: شعر عاشورا به شعری گفته می‌شود که به نحوی به تاریخ عاشورا و حوادث آن اشاره دارد که در این شعر ممکن است برخی از مباحث و مسائل خرافه که در اسناد مسلم تاریخی دیده نمی‌شود ورود پیدا کند.



وی در خصوص تعریف شعر عاشورایی عنوان کرد: شعر عاشورایی کلید واژه‌های فرهنگ عاشورایی را رسد می‌کند و تمامی زیر مجموعه‌های آن را بررسی و به تصویر می‌کشد.



رئیس کانون مداحان و شاعران قم ادامه داد: قرائت ماتمی از فرهنگ عاشورا به عبارتی نمک طعام است و باید توجه داشت که همه طعام نیست که در این راستا جا دارد قرائت‌های حماسی، معرفتی، تاریخی و عبادی موجود در فرهنگ عاشورا را نیز بیان کرد.



در شعر نباید مستقیم به روضه‌ها اشاره کرد



وی با بیان اینکه در شعر نباید مستقیم به روضه‌ها اشاره کرد، افزود: هنر شاعر در این است که بدون اینکه اشاره مستقیمی به حادثه رخ داده شده داشته باشد، ذهن مخاطب را درگیر آن و به نوعی تصویر سازی کند.



مجاهدی ادامه داد: وقتی شاعر مخاطب را در شعر خود سهیم می‌کند میزان تاثیرگذاری آن نیز چندین برابر می‌شود که در این راستا یکی از رموز ماندگاری اشعار حافظ بیان غیر مستقیم است و در اشعار حافظ فاش گویی دیده نمی‌شود.

