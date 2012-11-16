  1. بین الملل
۲۶ آبان ۱۳۹۱، ۱۹:۰۷

هیگ :

اروپا درباره لغو ممنوعیت ارسال سلاح برای مخالفان سوری تصمیم می گیرد

اروپا درباره لغو ممنوعیت ارسال سلاح برای مخالفان سوری تصمیم می گیرد

وزیر امور خارجه انگلیس عصر امروز جمعه در دیدار با رهبر گروه موسوم به ائتلاف ملی سوریه اعلام کرد که کشورهای اروپایی در مورد لغو ارسال سلاح برای شورشیان این کشور عربی تصمیم گیری می کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، "ویلیام هیگ" در دیدار با "معاذ الخطیب" همچنین اعلام کرد که کشورهای اروپایی از کشورهای عربی و همچنین آمریکا خواهند خواست تا اقدامات جدیدی را برای پایان دادن به بحران 20 ماهه سوریه انجام بدهند.

ویلیام هیگ در دیدار با الخطیب و دو نفر از معاونان وی که در لندن برگزار شد اعلام کرد که انگلیس همانند فرانسه هنوز به این نتیجه نرسیده که ائتلاف ملی سوریه را به رسمیت بشناسد.

هیگ پیشتر و قبل از این دیدار گفته بود که شورشیان سوری باید ابتدا اطلاعات بیشتری را در مورد خود در اختیار لندن قرار دهند تا انگلیس پس از بررسی این اطلاعات در مورد به رسمیت شناختن این گروه تصمیم گیری کند.

این گروه روز یکشنبه در دوحه تشکیل شد و "معاذ الخطیب" به عنوان رئیس آن انتخاب شد.

بر اساس گزارشهای موجود، دولت انگلیس در صدد است تا این گروه را به عنوان گروه مخالف دولت بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه به رسمیت بشناسد.

بریتانیا قصد دارد همچنین از اتحادیه اروپا بخواهد تحریمهای تسلیحاتی سوریه را لغو کند تا مخالفان به سلاح دسترسی پیدا کنند.

کد مطلب 1745233

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