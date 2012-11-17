کشورهای اسلامی به شورای امنیت شکایت کنند/ احتمال حمله رژیم صهونیستی به سوریه

جواد جهانگیزاده، عضو کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره حمله رژیم صهیونیستی به غزه، گفت: حمله به غزه فرصتی است که در موضوع سوریه برای رژیم صهیونیستی ایجاد شده است و طبیعاتا به غزه نیز محدود نخواهد شد.

وی ادامه داد: مطمئنا پیش بینی می شود که رژیم صهیونیستی حملات خود را به سمت سوریه ادامه دهد و این امر جای نگرانی دارد.



جهانگیرزاده با تأکید بر این امر که کشورهای اسلامی باید به شورای امنیت در این باره سریعا شکایت کنند و از این طریق مسئله را پیگیری کنند، اظهار داشت: البته در این راه قطعا با آمریکا رو به رو می شویم ولی همین امر ماهیت آمریکا را برای منطقه بیش از پیش روشن خواهد کرد.



عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هر چه چهره آمریکا در منطقه بیشتر روشن شود به نفع جمهوری اسلامی ایران، است، گفت: اوباما بلافاصله از پیروزی در انتخابات حمایت خود را از رژیم صهیونیستی اعلام کرد و پس از آن این حمله که نشان می دهد سیاست‌های آمریکا در منطقه هیچ تفاوتی با گذشته ندارد.



وی با تأکید بر اینکه صهیونیست ها مایل هستند پای آمریکا را به منطقه باز کنند، اظهار داشت: کشورهای اسلامی باید از همه ابزارهای جهانی برای گسترش اعتراض های خود استفاده کنند و این اعتراض ها را به گوش مردم آمریکا برسانند.